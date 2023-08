Entradas de turistas no Brasil até julho superam total de 2022

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/08/2023 - 20:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 29 AGO (ANSA) – Até julho de 2023 o Brasil recebeu mais de 3,65 milhões de turistas internacionais, número que já é superior ao registrado ao longo de todo o ano de 2022, quando 3,63 milhões de estrangeiros vieram ao país.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (29) pelo Ministério do Turismo, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e a Polícia Federal.

Os principais países de origem são Argentina (1,3 milhão), Estados Unidos (382 mil), Chile (260 mil) e Uruguai (223 mil).

Os estados mais procurados foram São Paulo (1,2 milhão), Rio Grande do Sul (826 mil), Rio de Janeiro (692 mil), Paraná (459 mil) e Santa Catarina (212 mil).

“Estamos trabalhando incansavelmente para atrair cada vez mais turistas estrangeiros para o nosso país. Temos uma diversidade cultural, natural e gastronômica incomparável, além de um povo acolhedor e hospitaleiro” , comemorou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

O Banco Central também divulgou dados a respeito dos gastos de turistas internacionais, que de janeiro a julho deixaram mais de US$ 3,7 bilhões (R$ 18,6 bi).

O resultado foi o segundo melhor da série histórica, perdendo apenas para 2014, quando foi realizada a Copa do Mundo no Brasil.

O gasto também é 3,32% maior que o registrado em 2019, antes da pandemia.

Só em julho, os destinos turísticos nacionais receberam mais de 375 mil visitantes de outras nacionalidades, que gastaram US$ 567 milhões (R$ 2,7 bi), terceiro melhor resultado do mês na série histórica do BC, atrás apenas de julho de 2014 e julho de 2019.

O resultado também foi 45,7% maior do que o mesmo mês de 2022.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, chamou a atenção para iniciativas para impulsionar o setor: “São resultados que refletem o trabalho, seja na ampliação de voos com o destino ao Brasil, são 40% de rotas a mais que no ano passado, como na promoção dos destinos de nosso país nos países que mais mandam turistas para o Brasil”.

Segundo ele, as ações serão intensificadas no segundo semestre: “Teremos campanhas publicitárias nos EUA, Europa e América Latina, participação em feiras e realização de eventos, e a perspectiva é de acelerar ainda mais a retomada”. (ANSA).

