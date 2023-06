Entrada de novos diretores no próximo Copom não deve mudar nada a governança, diz Campos Neto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 14:15 Compartilhe

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira, 29, que a entrada de novos diretores na próxima reunião do Copom não deve mudar nada a governança do colegiado.

“A governança é feita para atender o ambiente de autonomia do BC. No debate de juros, me sentir pressionado faz parte. Poucos presidentes do BC passaram por aqui sem se sentirem pressionados, faz parte do trabalho”, respondeu ele nesta quinta-feira, quando o BC divulgou o Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

Para Campos Neto, a autonomia do BC é hoje um processo consolidado e afirmou que ninguém mais considera a mudança um retrocesso.

Ele também rechaçou a tese de que a falta de concursos ou reajustes de salários no BC seja uma forma de “pressão política” por parte do governo. “Essa questão da insatisfação dos servidores no BC tem sido cumulativa, e há preocupação em manter as entregas”, acrescentou.

