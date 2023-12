Entra em vigor tratado para evitar dupla tributação entre EUA e Chile

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/12/2023 - 17:45 Para compartilhar:

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, nesta terça-feira (19), a entrada em vigor do tratado fiscal com o Chile que evita a dupla tributação.

Em um momento em que os países competem pelo lítio, um metal importante para os smartphones e as baterias, muitas empresas americanas aumentaram sua presença no Chile, mas até agora eram submetidas a uma dupla tributação.

O tratado, aprovado por esmagadora maioria no Senado americano em junho, “reduzirá as barreiras fiscais aos investimentos transfronteiriços entre Estados Unidos e Chile”, afirmou o Tesouro em um comunicado.

As autoridades tributárias dos dois países também trocarão informação, acrescentou.

Segundo o Departamento de Estado americano, “taxas impositivas mais baixas permitirão às entidades que fazem negócios nos dois países economizar dinheiro”.

Esse acordo, defendido durante muito tempo pelas associações industriais, permitirá que as empresas chilenas “sejam mais competitivas” nos Estados Unidos e vice-versa, explicou a pasta em nota.

Para Washington, trata-se de não ficar para trás em relação à China, um parceiro comercial importante na América Latina e que tem um tratado tributário com o Chile. Além de melhorar seu acesso ao lítio, conhecido como o ouro branco e vital agora que o mundo tenta abandonar os combustíveis fósseis para combater a mudança climática.

Os Estados Unidos têm 57 tratados fiscais integrais, que englobam mais de 60 países em todo o mundo.

erl/dga/dd/mvv

