Entorses, estiramento e edema ósseo: Diego inicia fisioterapia e vira dúvida no Flamengo para a Libertadores Camisa 10 do Rubro-Negro deve desfalcar o time de Rogério Ceni por cerca de três semanas; clube não informa prazo, mas explica o resultado do mais recente exame

Diego Ribas passa a ser baixa e aumenta a lista de desfalques do Flamengo. Nesta sexta-feira, em exame realizado para saber a gravidade da lesão no joelho sofrida ao longo da vitória de 2 a 0 sobre o Cuiabá, na última noite e na Arena Pantanal, a temida possibilidade de rompimento foi descartada. No entanto, de acordo com o clube, teve entorses no tornozelo e joelho da perna esquerda, além de outros contratempos, e já iniciou a fisioterapia para “retornar o mais breve possível”.

– O atleta Diego Ribas sofreu um estiramento dos ligamentos do tornozelo e também um estiramento no joelho esquerdo, além de um edema ósseo. A princípio, são lesões com um tratamento conservador, com fisioterapia e sem necessidade de uma intervenção cirúrgica. Já iniciamos a fisioterapia para que possa retornar o mais breve possível – explicou o doutor Márcio Tannure, chefe do departamento médico do clube.

Capitão do Fla, Diego pode ser desfalque por cerca de três semanas, ou seja, vira dúvida para os jogos das oitavas de final da Libertadores, contra o Defensa y Justicia-ARG – dia 14, na Argentina, e dia 21 deste mês, no Maracanã.

O lance que causou a lesão de Diego ocorreu aos 11 minutos do segundo tempo. Em disputa de bola no meio de campo, o camisa 10 tentou desarmar o adversário, mas ficou com o pé preso no gramado e girou o corpo, forçando o joelho. Ele saiu de gramado na maca e foi substituído por Hugo Moura.

Diego, dessa forma, está naturalmente fora do clássico contra o Fluminense, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Brasileirão. Com 12 pontos e dois jogos a menos, o Flamengo é o sexto colocado na tabela.

