Entidades de servidores se reúnem em frente ao BC por reajuste salarial

Entidades de servidores públicos federais estão reunidas na manhã desta terça-feira, 18, em frente à sede do Banco Central (BC), em Brasília, em protesto contra o governo federal na tentativa de reajuste salarial. A maioria dos presentes é de servidores do BC, do Judiciário e do Legislativo. Há mais de 250 pessoas em frente ao prédio da autoridade monetária. Os líderes prometem aumentar a mobilização caso o Executivo não conceda reajustes às categorias e, reservadamente, falam em greve a partir de fevereiro. Há faixas no protesto que fazem críticas ao presidente Jair Bolsonaro e à Proposta de Emenda Constitucional da Reforma Administrativa.

