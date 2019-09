A Plural, entidade que representa as gigantes da distribuição de combustível como BR Distribuidora, Ipiranga e Ultrapar, vai acabar até dezembro.

Segundo a entidade, a decisão segue as mudanças na dinâmica e o novo cenário no setor de óleo e gás, com a abertura do refino.

“Uma nova entidade será criada em formato abrangente de representação e atuação”, afirmou a Plural, em nota.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.