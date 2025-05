‘Entendo muito mais de taxas de juros do que Powell’, diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, repetiu nesta quarta-feira, 30, falas contra o chefe do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. “Há um indivíduo no Federal Reserve que não sou grande fã”, ironizou ele. “Entendo muito mais de taxas de juros do que Powell”.

Segundo Trump, os juros devem diminuir.

O republicano também disse que seu governo possivelmente não fornecerá financiamento adicional para a Universidade de Harvard, que recentemente entrou com uma ação na justiça contra a administração Trump.

As falas foram feitas durante evento para entregar investimentos na América nesta terça-feira.