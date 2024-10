‘Entendo meu irmão’, diz Marina Lima sobre morte assistida de Antonio Cicero

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/10/2024 - 10:42 Para compartilhar:

Alerta: o texto abaixo trata de temas como suicídios e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final dele onde buscar ajuda.

A cantora Marina Lima comentou sobre a morte do irmão, o poeta e filósofo Antonio Cicero, que optou pelo suicídio assistido, prática legalizada na Suíça, na quarta-feira, 23.

“Entendo meu irmão. Cícero foi coerente com tudo que pensava, desde o fim. Eu fico por aqui. Ainda me sinto potente para próxima parada. E obrigada gente, por tanto carinho”, escreveu a artista em uma publicação no Instagram.

Na sequência, a irmã do porta compartilhou um trecho da música “Próxima Parada”, composta por ela e Cícero.

Confira:

Antonio Cicero passou seus últimos dias em Paris com o marido Marcelo Pies, antes de desembarcar na Suíça, onde morreu nesta quarta-feira, 23, aos 79 anos. Diagnosticado com Alzheimer, Antonio Cicero optou pelo suicídio assistido, prática legalizada na Suíça.

Cicero era, desde 2023, pouco depois da descoberta do Alzheimer, membro da fundação Dignitas, que possibilita a realização de procedimentos de suicídio assistido para pacientes terminais.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp , de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página .

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.

* Com informações do Estadão Conteúdo