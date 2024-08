Entenda transtornos alimentares que fizeram atriz despencar de 57 kg para 29 kg

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2024 - 10:20 Para compartilhar:

Atenção: esse texto trata de assuntos sensíveis, como transtornos alimentares, distorção de imagem, ansiedade e depressão, que podem afetar alguns leitores.

Aos 26 anos, a atriz portuguesa Sofia Ramos pesa o equivalente a uma criança de 9 ou 10 anos. Com 1,66m e 29kg, a jovem foi diagnosticada com transtornos alimentares como bulimia, anorexia e compulsão alimentar e luta para sobreviver.

Atualmente internada em um hospital em Leiria, Portugal, Sofia começou a adotar uma alimentação restritiva em 2015, aos 17 anos, quando pesava 57kg. Em entrevista ao “VivaBem”, de onde são as informações, ela explicou: “Fazia dietas extremas. Ingeria poucos alimentos, comia só maçãs, saladas e bebia muita água. Perdi 20kg e cheguei aos 37. Daí, não parei mais. Amigos da escola me diziam que eu tinha pernão e bundão, aquilo me deixava desconfortável”.

Foi nessa época que a atriz aprendeu que poderia comer o que quisesse sem engordar, desde que vomitasse na sequência — comportamentos que caracterizam a compulsão alimentar e bulimia. A compulsão por consumir alimentos em excesso, muitas vezes em restaurantes caros, fez com que Sofia acumulasse uma dívida de 57 mil euros — cerca de R$ 341 mil.

Atualmente, a atriz de teatro — que não trabalha há anos devido ao estado de saúde — está internada devido a um colapso nos órgãos e se alimenta por uma sonda no nariz.

“Minha filha está com os cabelos, as unhas e os dentes fracos. Ela não menstrua há nove anos. Neste momento não consegue manter a comida no estômago. Tem os rins em falência, e o potássio está muito baixo. Isso afeta todos os órgãos. Está em falência dos órgãos, por isso o grande risco. O coração está muito fraco”, conta Ana Moisés, mãe de Sofia, ao “VivaBem”.

Apesar do estado de saúde crítico, a atriz sonha com o futuro: “Tenho o sonho em conseguir trabalhos importantes como atriz. Participei de vários testes de elenco, consegui alguns trabalhos, mas o meu baixo peso não me ajudou continuar”.

Entenda os transtornos alimentares que acometem Sofia

Anorexia nervosa

Caracterizada pelo medo irracional de engordar, a anorexia nervosa faz com que pessoas se enxerguem obesas mesmo quando estão no peso ideal ou abaixo dele — o que é chamado de distorção de imagem. Com isso, os pacientes deixam de se alimentar.

Bulimia nervosa

A bulimia nervosa é caracterizada por episódios de compulsão alimentar seguidos por métodos de compensação, como dietas restritivas, vômitos, ingestão de laxantes e exercícios físicos excessivos.

Compulsão alimentar

Afetando 1,5% da população, esse tipo de transtorno é caracterizado pela ingestão frequente de muita comida em pouco tempo, com a sensação de perda de controle.

Quem sofre

O principal grupo afetado pelos transtornos é o de mulheres entre 18 e 24 anos. Vale lembrar que, para obter o diagnóstico de transtornos alimentares, uma pessoa não precisa ser, necessariamente, muito magra. Pessoas com peso considerado saudável ou até mesmo acima do peso podem desenvolvê-los. Os principais sintomas incluem:

Mudanças na alimentação: o que, quando e quanto alguém come;

Restrições alimentares;

Flutuações de peso;

Infelicidade e insatisfação com o próprio corpo;

Excesso de exercícios físicos;

Passar tempo demais no banheiro.

Os distúrbios podem desencadear outras condições de saúde, como ansiedade, depressão e lesões estomacais. Por isso, quanto mais cedo forem tratados, melhor. Contudo, se você sofre com transtornos alimentares ou conhece alguém que sofra, não hesite em procurar ajuda médica.