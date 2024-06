Entenda seita feita por família de Djidja que usava drogas para atingir ‘plenitude espiritual’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/06/2024 - 15:13 Para compartilhar:

A empresária Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido de Parintins, de 32 anos, foi encontrada morta dentro da residência em que vivia no bairro Cidade Nova, em Manaus, durante a última terça-feira, 28. Após investigações, as autoridades prenderam Cleusimar e Ademar Cardoso, mãe e irmão de Djidja, por tráfico de drogas.

Análises das autoridades indicaram que a família possuía uma seita chamada de “Mãe, Pai, Vida” e utilizavam ketamina – substância também conhecida como cetamina, droga utilizada como anestésico em animais de grande porte, mas que em pessoas causa dependência e alucinações – em rituais. As informações são do Fantástico, da TV Globo.

Djidja e a família se tornaram dependentes do entorpecente e envolveram funcionários do salão de beleza que gerenciavam no “culto”. Conforme a “doutrina” pregada, os três seriam as representações de figuras bíblicas: Ademar Cardoso seria Jesus Cristo, Cleusimar, sua mãe, Maria de Nazaré, e a ex-sinhazinha, Maria Madalena.

O trio já era alvo das autoridades há cerca de um mês, que investigavam o tráfico de drogas. A ketamina era utilizada pelos envolvidos como um meio para atingir a “plenitude espiritual”. Verônica da Costa, gerente do salão de beleza, era responsável por adquirir o entorpecente, que era utilizado todos os dias pela família.

Uma ex-namorada de Ademar, de 27 anos, alega que foi aliciada a entrar na seita e hoje está em tratamento devido ao uso da droga. De acordo com a jovem, que passou por um aborto devido ao uso de ketamina, só era possível entrar na casa se utilizasse o entorpecente. O irmão de Djidja é investigado por um possível estupro de vulnerável contra ela.

A substância era encomendada de clínicas veterinárias. Seringas e frascos de ketamina foram apreendidos pelas autoridades durante buscas na residência da família.

Relembre o caso

Djidja era a personagem Sinhazinha, uma das mais importantes do Boi Bumbá Garantido na festa de Parintins, no Amazonas.