Entenda quem são e o que fazem os ‘kids pretos’, militares que seriam destacados para prender Moraes

Os militares chamados de “kids pretos” apareceram nas investigações da Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal na quinta-feira, 8, que apura tentativa de golpe de Estado, pois supostamente teriam a missão de prender o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. O ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército general Estevam Theóphilo, que foi um dos alvos da ação, seria o “responsável operacional” por arregimentar os agentes.

“Além de ser o responsável operacional pelo emprego da tropa caso a medida de intervenção se concretizasse, os elementos indiciários já reunidos apontam que caberiam às Forças Especiais do Exército (os chamados Kids Pretos) a missão de efetuar a prisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes assim que o decreto presidencial fosse assinado”, diz a decisão que autorizou a operação, a qual à ISTOÉ teve acesso.

Quem são so “kids pretos”

Os chamados “kids pretos” são militares da elite do Exército brasileiro e integram o Copesp (Comando de Operações Especiais) da corporação.

Esses militares são treinados para atuarem em ações de sabotagem e insurgência popular, conhecidas como “operações de guerra irregular”, de acordo com a revista “Piauí”.

O nome “kids preto” se dá pelo fato de os militares usarem gorros pretos durante as operações. Eles têm como lema que “qualquer missão, em qualquer lugar, a qualquer hora e de qualquer maneira”.

Ao menos 26 desses militares integraram o governo de Jair Bolsonaro (PL), entre eles os ex-ministros Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil) e Eduardo Pazuello (Saúde) e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid.

Relembre o caso

O ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército general Estevam Theóphilo teria sinalizado ao ex-presidente Jair Bolsonaro que concordava com a ideia de golpe de Estado, desde que ele assinasse a medida.

Segundo apuração da PF, ele teria usado a alta patente para “influenciar e incitar apoio aos demais núcleos de atuação por meio de endosso de ações e medidas a serem adotadas para consumação do golpe de Estado”.

Investigação

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi um dos alvos alvos da operação deflagrada pela PF. Segundo a determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes, Bolsonaro deve entregar o passaporte e não fazer contato com os demais investigados, que são aliados políticos do ex-mandatário.

Por meio das redes sociais, o advogado Fabio Wajngarten informou que o ex-presidente “entregará o passaporte às autoridades competentes”. “[Bolsonaro] já determinou que seu auxiliar direto, que foi alvo da mesma decisão, que se encontrava em Mambucaba, retorne para sua casa em Brasília, atendendo a ordem de não manter contato com os demais investigados”, completou.

Outro advogado de Bolsonaro, Paulo Amador, informou que o passaporte ainda será entregue dentro das 24 horas previstas no mandado. O documento estaria em Brasília, e não em Mambucaba com o ex-presidente.

De acordo a PF, a Operação Tempus Veritatis apura uma organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, para obter vantagem de natureza política com a manutenção de Bolsonaro no poder.

Segundo a corporação, “as apurações apontam que o grupo investigado se dividiu em núcleos de atuação para disseminar a ocorrência de fraude nas eleições presidenciais de 2022, antes mesmo da realização do pleito, de modo a viabilizar e legitimar uma intervenção militar, em dinâmica de milícia digital”.





“O primeiro eixo consistiu na construção e propagação da versão de fraude nas Eleições de 2022, por meio da disseminação falaciosa de vulnerabilidades do sistema eletrônico de votação, discurso reiterado pelos investigados desde 2019 e que persistiu mesmo após os resultados do segundo turno do pleito em 2022”, diz a PF em nota.

As investigações da corporação ainda apontam que um segundo eixo de atuação “consistiu na prática de atos para subsidiar a abolição do Estado Democrático de Direito, através de um golpe de Estado, com apoio de militares com conhecimentos e táticas de forças especiais no ambiente politicamente sensível”.

O Exército Brasileiro acompanha o cumprimento de alguns mandados, em apoio à Polícia Federal. “Os fatos investigados configuram, em tese, os crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado”, conclui a nota da PF.

