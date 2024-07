Entenda por que Poliana Abritta não apresentou o Fantástico neste domingo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/07/2024 - 8:25 Para compartilhar:

A jornalista Poliana Abritta, uma das apresentadoras do ‘Fantástico‘, da TV Globo, ficou de fora do comando da atração deste domingo, 7, sendo substituída por Ana Paula Araújo.

Entenda o que aconteceu:

O sogro de Poliana Abritta morreu neste fim de semana. A apresentadora é casada com o jornalista Chico Walcacer, e se afastou da revista eletrônica para ficar com o marido. Dessa forma, ela retornará ao palco do programa no próximo domingo, 14.

Ana Paula Araújo foi a escolhida para substituir a colega na condução do ‘Fantástico’. A jornalista chegou a publicar uma foto sobre o momento, e escreveu na legenda: “Juntos nesse fim de semana. Espero todo mundo no Show da Vida”.

Bom Dia Brasil

Com Ana Paula Araújo assumindo a vaga de Poliana no ‘Fantástico’, Mariana Gross foi a jornalista escolhida pela emissora para comandar o ‘Bom Dia Brasil’ na manhã deste segunda-feira, 8, assumindo o posto que pertence a Ana Paula.

Ausência de Maju Coutinho

Além de Poliana Abritta, Maju Coutinho também se afastou do ‘Fantástico’ neste domingo. A jornalista está viajando, realizando a gravação de uma série especial na África. Ela viajou na última semana para o continente africano.

A série pretende mostrar uma África real, diversa, e irá abordar questões climáticas, políticas, tecnológicas, além do turismo e a história do continente.

Maju volta à apresentação do programa no dia 21 de julho.