Entenda por que o filho do ator americano Will Smith é ‘torcedor’ do São Paulo

Jaden Smith, filho do ator Will Smith, virou assunto entre a torcida do São Paulo após publicar uma foto com a camisa do clube. Porém, enquanto os torcedores abraçavam o cantor e ator de 25 anos, o motivo para Jaden vestir a camisa da equipe é uma parceria comercial do jovem.

O rapper é dono de uma marca de roupas, a “MSFTSRep”. A grife atua com peças e acessórios estilo street wear. No portfólio, estão tênis produzidos em parceria com a New Balance, que é a fornecedora esportiva do São Paulo. A marca norte-americana passou a produzir os uniformes da equipe tricolor neste ano. Na Série A do Campeonato Brasileiro 2024, Red Bull Bragantino também tem o fornecimento da empresa norte-americana.

Antes, a responsável pelos uniformes tricolores era a Adidas, que chegou ao clube em 2018, substituindo a Under Armour. O São Paulo respostou a foto de Jaden Smith. “Encontrou a felicidade”, escreveu o clube.

No site da MSFTRep, que vende exclusivamente nos Estados Unidos, há dois modelos do MSFTSrep x New Balance 0.01, tênis em parceria com a New Balance. Um deles, a versão na cor preta, está esgotado. Cada par é vendido por US$ 109 (R$ 556,6). Os produtos não estão disponíveis no site brasileiro da fornecedora esportiva.

Outra torcida que recebeu um torcedor ilustre e “aleatório” no final de semana foi a do Sport. Cordell Broadus, um dos filhos do rapper Snoop Dogg, publicou uma foto com a camisa do clube. A torcida pernambucana retribuiu com carinho, agradecido por Cordell em um vídeo publicado no Instagram.

O São Paulo volta a entrar em campo nesta segunda-feira, dia 29, pela 4ª rodada do Brasileirão. Depois de vencer o Atlético-GO e o Barcelona de Guayaquil, pelo Campeonato Brasileiro e Libertadores, respectivamente, os comandados de Zubeldía terão uma dura tarefa: superar o Palmeiras no MorumBis. A bola rola às 20 horas (horário de Brasília).