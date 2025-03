Entenda por que Leonardo DiCaprio está quebrando padrão de ‘idade de corte’

O longínquo romance de Leonardo DiCaprio, 50, com a modelo italiana Vittoria Ceretti, 26, é resultado de uma aparente “rejeição” da jovem ao casamento, afirmaram fontes próximas do casal ao “Daily Mail”.

Conhecido por terminar o relacionamento após suas namoradas completarem mais de 25 anos, DiCaprio surpreendeu a mídia após se manter firma ao lado da italiana. No inicio do ano, boatos sobre o astro de “O Regresso” estar considerando chamar a amada para morar com ele surgiram e confirmaram a “paixão” do ator.

+ Leonardo DiCaprio, Madonna e Mick Jagger mandam mensagens para Selton Mello

+ Rumores sobre suposto noivado de Leonardo DiCaprio agitam as redes sociais; entenda o motivo

De acordo com a fonte do “Daily Mail”, o fato de Vittoria não ter pressa em se casar evita o ator a se sentir pressionado a “agravar as coisas” e permitir que o relacionamento ultrapasse o prazo de validade.

“Com relacionamentos anteriores, ele sentiu uma certa pressão para oficializar, falando em casamento, mas não há pressa em mudar o que [ele e Ceretti] têm agora”, explica. “Ela é a namorada mais real que ele já teve, e ela o faz se sentir genuinamente amado. Você pode ver que ambos apreciam o que têm.”

Além disso, a modelo não demonstrar sentir ciúmes ao ver o artista ao lado de mulheres, seja em set de filmagens ou em viagens, agrada o ator. “Ele aprecia muito isso, porque é importante para ele ter sua própria vida ao lado de sua vida com Vittoria, que também tem espaço para se concentrar em sua própria carreira de sucesso”.

“Simplesmente funciona. Os amigos acreditam que ela será a única, porque ela não o está pressionando a se casar.”