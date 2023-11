Entenda por que esta Data Fifa pode definir 1º adversário de Ancelotti na seleção brasileira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2023 - 22:46 Para compartilhar:

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) dá como certa a chegada do italiano Carlo Ancelotti ao cargo de técnico da seleção ao fim da temporada europeia, em junho de 2024. Assim, o primeiro jogo oficial do atual treinador do Real Madrid pelo Brasil será na Copa América, nos Estados Unidos, e o adversário pode ser definido nesta Data Fifa de novembro.

A Copa América de 2024 será disputada por 16 seleções, sendo 10 da América do Sul (Conmebol) e seis da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf). Os países filiados à Conmebol já estão classificados de antemão, enquanto as equipes da Concacaf serão apontadas a partir da Liga das Nações, que tem duelos decisivos nos próximos dias.

O Brasil deve ter em seu grupo da Copa América ao menos um adversário da Concacaf. O sorteio para definir as chaves da competição acontece no dia 7 de dezembro, às 17h30, no James L. Knight Center, em Miami, nos Estados Unidos. O torneio acontece entre os dias 20 de junho e 14 de julho de 2024 e também servirá de preparação para o país-sede da Copa do Mundo de 2026, que será celebrada em parceria com México e Canadá. Resta descobrir ainda quais estádios vão receber partidas da Copa América.

LIGA DAS NAÇÕES DA CONCACAF

Oito seleções ainda disputam as seis vagas da Concacaf na Copa América. A primeira fase da Liga A – divisão de elite da Liga das Nações – indicou quatro países que tiveram o melhor desempenho na etapa de grupos: Panamá, Trinidad e Tobago, Jamaica e Honduras. Eles se juntam a EUA, México, Canadá e Costa Rica, melhores países no ranking da Fifa, para a disputa das quartas de final nos próximos dias.

Os vencedores da quartas de final se classificam diretamente para a Copa América e avançam para a semifinal da Liga das Nações, em março de 2024. No mesmo mês, os derrotados jogarão, em partida única, uma repescagem em busca dos dois últimos postos na Copa América. Portanto, o sorteio do próximo mês terá dois países indefinidos.

QUARTAS DE FINAL – JOGOS DE IDA

EUA x Trinidad e Tobago – 16/11 (quinta), às 21h – Q2 Stadium, em Austin, no Texas

Costa Rica x Panamá – 17/11 (sexta), às 0h – Estádio Ricardo Saprissa Aymá, em San José

Jamaica x Canadá – 17/11 (sexta), às 21h – Independence Park, em Kingston

Honduras x México – 17/11 (sexta), às 23h – Estádio Tiburcio Carías Andino, em Tegucigalpa

QUARTAS DE FINAL – JOGOS DE VOLTA

Trinidad e Tobago x EUA – 20/11 (segunda), às 21h – Estádio Hasely Crawford, em Port of Spain

Panamá x Costa Rica – 20/11 (segunda), às 23h – Estádio Rommel Fernández, na Cidade do Panamá

Canadá x Jamaica – 21/11 (terça), às 21h30 – BMO Field, em Toronto

México x Honduras – 21/11 (terça), às 23h30 – Estádio Azteca, na Cidade do México

REAL JÁ SE MOVIMENTA PARA DEFINIR SUBSTITUTO DE ANCELOTTI





A depender do sorteio, uma dessas seleções pode ser a primeira a enfrentar o Brasil de Carlo Ancelotti em um jogo oficial. O italiano não tem falado sobre o acerto com a seleção por respeito ao seu contrato com o Real Madrid. O clube merengue já tem se movimentado para encontrar um substituto para a próxima temporada. O favorito, de acordo com a mídia espanhola, é o espanhol Xabi Alonso, que tem feito um trabalho muito elogiado no alemão Bayer Leverkusen.

O vínculo de Ancelotti com o Real Madrid vai até o dia 30 de junho de 2024, mas sua conclusão pode ser antecipada, uma vez que a temporada europeia se encerra no dia 1º daquele mês, com a disputa da final da Champions League. A Data Fifa de junho de 2024 vai do dia 3 e ao dia 11, tendo um intervalo de oito dias até o começo da Copa América (dia 20). Por isso, há dúvidas se o italiano comandará a seleção brasileira nos amistosos pré-Copa América ou iniciará seu trabalho diretamente na competição continental.

ANCELOTTI PODE CAUSAR PROBLEMAS AOS CLUBES BRASILEIROS LOGO EM SUA CHEGADA

Diante do calendário formulado e divulgado pela CBF para a próxima temporada, Ancelotti terá de lidar com uma situação conflitante, uma vez que o Campeonato Brasileiro não será interrompido para a disputa da Copa América. Assim, o treinador poderá desfalcar os clubes nacionais por até nove rodadas, sem contar com perdas para outras seleções que também disputam o torneio continental.

Enquanto Ancelotti não chega, Fernando Diniz comanda a seleção brasileira por mais dois jogos oficiais – contra Colômbia e Argentina nas Eliminatórias da Copa – e amistosos em março de 2024 – diante de Espanha e Inglaterra, na Europa.

O Brasil está na terceira colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, que classificam sete países para o Mundial de 2026. A seleção entra em campo nesta quinta-feira, às 21h, para medir forças com a Colômbia, em Barranquilla. No dia 21, será a vez de encarar Messi e companhia, no clássico com a Argentina, no Maracanã, às 21h30.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias