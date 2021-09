Entenda por que a possível chegada de David Luiz ao Flamengo pode ser importante para o time Pelas redes sociais, a torcida já puxou a hastag #VemDavidLuiz; zagueiro traz experiência, liderança e ainda pode acabar com o jejum de mais de três anos sem gol de falta

O principal desejo da torcida do Flamengo nesta janela de transferências é a contratação do zagueiro David Luiz. A diretoria, por sua vez, mantém a discrição, mas segue nas negociações pelo jogador. Por isso, abaixo, o LANCE! mostra por que a contratação do defensor pode ser importante para o Rubro-Negro Carioca.

Na temporada de 2019, o torcedor tinha segurança na zaga formada por Pablo Marí e Rodrigo Caio. No Brasileirão daquele ano, inclusive, o time teve uma média de menos de um gol sofrido por partida disputada – foram 37.

O bom desempenho do espanhol chamou a atenção de clubes europeu, e Pablo Mari se transferiu para o Arsenal, da Inglaterra, em janeiro de 2020. O contrato era de empréstimo com uma opção de compra, que, mais tarde, foi exercida pelos Gunners.

Assim, o Flamengo teve um “desequilíbrio” no sistema defensivo. Rodrigo Caio permaneceu, mas, até hoje, o Rubro-Negro ainda não encontrou uma peça que pudesse substituir o espanhol à altura. Inclusive, na edição do Brasileirão de 2020, já sem Pablo Marí, o Fla sofreu 48 gols – 11 a mais em relação à temporada anterior.

Pablo Marí foi peça importante para a conquista da Libertadores (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Dessa forma, o Flamengo se viu obrigado a ir ao mercado em busca de peças que pudessem suprir a ausência de Marí. Primeiro, o clube acertou a contratação de Gustavo Henrique, que estava no Santos. O zagueiro fechou com o Rubro-Negro por quatro temporadas.

Na sequência, um desejo do Flamengo se realizou: o clube contratou Léo Pereira. Ele, vale lembrar, era um sonho antigo do Rubro-Negro, que, em 2019, chegou a fazer três propostas para contratar o atleta.

Mesmo com as altas expectativas, os dois não conseguiram corresponder dentro de campo e foram questionados por parte da torcida. Inclusive, quando chegou ao Flamengo, o até então treinador Rogério Ceni, chegou a escalar Willian Arão improvisado na defesa com Rodrigo Caio.

No entanto, é válido destacar que, com a chegada de Renato Gaúcho, os dois cresceram de produção e melhoraram dentro de campo – apesar de ainda não terem alcançado o que era esperado.







Léo Pereira (à esquerda) e Gustavo Henrique (à direita) (Foto: Divulgação Flamengo)

Novamente, já em 2021, o Flamengo foi ao mercado e contratou Bruno Viana por empréstimo até o fim da temporada. O zagueiro deixou o Braga, de Portugal, e assinou até dezembro. Ao fim deste vínculo, o Rubro-Negro terá opção de compra no valor de 7 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões).

No entanto, o mesmo problema surgiu. O defensor não correspondeu às expectativas e se tornou a quarta opção para a zaga. Bruno Viana começou ganhou oportunidades com as lesões dentro da posição, melhorou sob o comando de Renato, mas ainda não apresentou tudo aquilo que o Rubro-Negro esperava quando foi contratado.

Bruno Viana é reforço do Flamengo para a temporada (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Como dito acima, as lesões também foram um problema, principalmente com Rodrigo Caio. A série de problemas físicos e lesões tiraram o zagueiro de mais da metade dos jogos do Flamengo desde o início da última temporada.

Se a equipe da Gávea entrou em campo 106 vezes com o grupo principal, o zagueiro foi titular em 48. Assim, só esteve em campo em 45,2% das partidas disputadas pelo Flamengo.

Vale lembrar que o camisa 3 não atua desde 25 de julho deste ano. Após uma série de lesões e problemas físicos desde janeiro de 2020, o Flamengo informou, no dia 31 de julho, que o atleta seria afastado por “algumas semanas” para realizar um trabalho de reequilíbrio biomecânico e muscular. Mais recentemente, Rodrigo Caio já treinou com bola e tem o retorno mais próximo de ser concretizado.

Rodrigo Caio é uma das peças importantes do sistema defensivo do Flamengo (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Além de ser uma solução para o sistema defensivo do time, que vem sendo questionado, David Luiz traz consigo uma grande rodagem no futebol. O Flamengo almeja “ganhar tudo” e, para isso, é importante ter também um vestiário com líderes e jogadores experientes – o que o zagueiro pode oferecer.

Na carreira, David Luiz conquistou 21 títulos, segundo o site “ogol”. São eles: Campeonato Português, Taça da Liga Portuguesa (3) Campeonato Francês (2), Taça da Liga Francesa (2), Copa da França (2), “Trophée des Champions (2), Taça da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra (3) e Supercopa da Inglaterra. Além disso, o zagueiro também conquistou uma Copa das Confederações, uma Liga dos Campeões e duas Europas League.

Fora isso, ainda pode se lembrar que David Luiz é um cobrador de faltas. Ele, vale destacar, marcou o gol de falta que garantiu vaga à Seleção Brasileira na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Assim, além da liderança e experiência, o zagueiro pode encerrar o jejum de mais de 1000 dias sem um gol sequer de falta, que ainda deixa uma “pulga atrás da orelha” do torcedor rubro-negro.

David Luiz comemora gol contra o Manchester City (Foto: Adrian Dennis / AFP)

