Entenda os protestos dos aposentados na Argentina

Idosos protestam contra perda de direitos e declínio acentuado no valor das aposentadorias, em consequência das políticas ultraliberais de Javier Milei, que dobraram os preços de medicamentos e serviços essenciais.Uma manifestação de aposentados apoiada por torcidas de futebol e organizações sociais na Argentina nesta quarta-feira (12/03) terminou em violentos confrontos com a polícia, que resultaram na prisão de ao menos 103 pessoas e deixaram 20 feridos, um deles em estado grave.

O protesto – o mais violento no país desde que o do ultraliberal Javier Milei assumiu o governo, em dezembro de 2023 – foi o mais recente de uma série de atos públicos que ocorrem há anos todas as quartas-feiras contra em defesa dos direitos dos aposentados, que vêm sofrendo um declínio acentuado em seus rendimentos e poder de compra.

Eles exigem uma atualização do valor das aposentadorias, o restabelecimento da cobertura dos custos com medicamentos e a continuação da moratória previdenciária, que termina no final de março e permite que pessoas se aposentem sem ter cumprido os 30 anos de contribuição.

Nos últimos meses, os protestos dos aposentados passaram a ser reprimidos pela polícia com gás lacrimogêneo e violência física contra os idosos.

Confrontos violentos

O número de participantes nos protestos nesta quarta-feira se multiplicou exponencialmente com a adesão das torcidas organizadas de em torno de 30 times de futebol.

Os tumultos começaram no meio da tarde, quando os manifestantes, também convocados por organizações sociais e sindicais, desafiaram os cordões policiais que tentavam liberar a área em frente ao Congresso e a Praça de Maio, em Buenos Aires.

A polícia utilizou balas de borracha, gás lacrimogêneo e canhões de água contra os manifestantes, muitos dos quais usavam camisas e bandeiras de seus times.

Alguns atiraram pedras retiradas de calçadas, fogos de artifício e bombas de efeito moral, enquanto um grande cordão policial avançava pelas ruas. Uma viatura policial e uma motocicleta foram incendiadas, e outros sete veículos da Secretaria de Segurança de Buenos Aires foram vandalizados. Um fotojornalista foi atingido por um projétil enquanto registrava o confronto.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança, a polícia local prendeu 89 pessoas, enquanto outras 14 foram presas pelas diversas forças federais.

Entre os 20 feridos, pelo menos 10 são policiais com ferimentos leves, e os demais são civis, incluindo um homem em estado grave, que teve o crânio fraturado como resultado do impacto de uma cápsula de gás lacrimogêneo atirada na praça em frente à sede do Congresso.

Na quarta-feira à noite, após o fim dos incidentes no Congresso e na Praça de Maio, ocorreram panelaços em várias partes de Buenos Aires, e centenas de manifestantes marcharam novamente até a sede do governo.

Aumento da pobreza gera revolta

Em seu primeiro ano, o governo de Milei reduziu a inflação de 211,4% em 2023 para 117,8% em 2024 e alcançou um superávit fiscal, mas o ajuste resultou na perda de 200 mil empregos, na paralisação de obras públicas e no aumento das taxas de pobreza e pobreza extrema na Argentina

A política de Milei de liberar os preços dobrou o custo dos medicamentos e serviços essenciais em um ano. Quase 60% dos aposentados recebem a pensão mínima, equivalente a cerca de R$ 1.970. No ano passado, o governo congelou um bônus de aproximadamente R$ 406 para os aposentados.

