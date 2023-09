Entenda os novos recursos do WhatsApp para empresas e usuários: Canais e Flows

O WhatsApp, aplicativo de mensagens instantâneas mais popular do mundo, anunciou nesta quarta-feira (20) dois novos recursos que visam melhorar a experiência de usuários e empresas na plataforma.

Canais

O primeiro recurso é o Canais, que permite que qualquer pessoa ou organização crie um espaço para compartilhar atualizações e informações com um público amplo. Os canais são separados das conversas privadas e não ficam visíveis para outros seguidores.

Com o lançamento global dos canais, o WhatsApp está adicionando novas funcionalidades, como:

Diretório aprimorado: agora é possível encontrar canais para seguir que são filtrados automaticamente com base no seu país. Também é possível ver canais novos, mais ativos e populares com base no número de seguidores.

Reações: você pode reagir usando emojis para dar feedback e ver o número total de reações. Os seguidores não verão como você reagiu.

Edição: em breve, os administradores poderão fazer alterações nas Atualizações por até 30 dias. Após esse período, elas serão automaticamente excluídas dos nossos servidores.

Encaminhamento: sempre que você encaminhar uma Atualização para uma conversa ou um grupo, ela incluirá um link para o canal correspondente. Assim, as pessoas poderão descobrir mais informações.

Flows

O segundo recurso é o Flows, que permite às empresas criarem experiências personalizadas diretamente em uma conversa. Com Flows, empresas de todos os setores, como bancos, serviços de entrega de comida, marcas de comércio eletrônico e companhias aéreas poderão criar interações mais elaboradas e intuitivas proporcionando mais conveniência para ajudar seus clientes, eliminando a demanda de navegar por menus fixos e processos de atendimento demorados.

Algumas empresas brasileiras que estão desenvolvendo novos casos de uso baseados na fase de teste do Flows são:

Banco PAN: o PAN participou do piloto global da nova funcionalidade WhatsApp Flows, trazendo uma experiência inovadora e simplicidade para os clientes nas contratações de produtos de crédito. A ferramenta, presente na etapa de oferta, proporcionou maior agilidade e conversão na contratação. Como próximos passos, o cliente terá acesso a uma visualização simplificada de itens no carrinho de compras, podendo alterar as opções com apenas um toque.

Consórcio Magalu: o Consórcio Magalu está inovando através do WhatsApp Flows proporcionando aos seus clientes uma experiência mais fluida de agendamento de horários para conversar com um especialista em consórcio. O objetivo é possibilitar uma consultoria especializada para potenciais clientes em horários agendados, oferecendo não só o atendimento no WhatsApp mas outras opções como ligação ou videochamada. Além disso, para quem já possui consórcio, o cliente poderá fazer o login e gerenciar todo o seu plano como boletos e ofertas de lances de forma segura e autenticada, tudo sem sair da conversa do WhatsApp. Por enquanto, essa funcionalidade do Consórcio Magalu está disponível para celulares que têm o sistema operacional Android.

Impacto para usuários e empresas

Os novos recursos do WhatsApp têm o potencial de impactar positivamente tanto usuários quanto empresas. Para os usuários, os canais oferecem uma maneira mais fácil de se manterem atualizados com informações de organizações e pessoas que eles seguem. Já o Flows pode tornar as interações com empresas mais eficientes e convenientes, eliminando a necessidade de alternar entre aplicativos ou sites.

Para as empresas, os canais podem ser uma ferramenta eficaz para promover produtos e serviços e construir relacionamentos com clientes. Já o Flows pode ajudar as empresas a oferecer um atendimento ao cliente mais personalizado e eficiente.

Próximos passos

O WhatsApp ainda não anunciou a data de lançamento dos novos recursos para todos os usuários. No entanto, a empresa já está testando as funcionalidades em alguns países e regiões.

Com a expansão dos novos recursos para o mundo todo, o WhatsApp deve se tornar uma plataforma ainda mais poderosa para comunicação e negócios.

