Entenda o significado dos anéis olímpicos, maior símbolo da Olimpíada

Da Redação com Esatadão Conteúdoi Da Redação com Esatadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-esatadao-conteudo/ 26/07/2024 - 7:30 Para compartilhar:

Quando começam os Jogos Olímpicos, o símbolo formado por cinco anéis entrelaçados desperta atenção e curiosidade. Criado pelo francês Pierre de Coubertin em 1914, os aros foram criados para representar a união dos cinco continentes, e cada anel simboliza um deles: azul, a Europa; preto, a África; vermelho, as Américas; amarelo, a Ásia; e verde a Oceania.

+ Tudo o que você precisa saber sobre a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

+ Paris-2024: saiba quais são as principais chances de medalha para o Brasil e quem pode surpreender

As cores escolhidas não foram por acaso. Pelo menos uma das cinco cores estão presentes em todas as bandeiras dos países do mundo. A estrutura que forma os arcos pesa cerca de 4 toneladas, tem 12 metros de altura e 25 metros de comprimento – o equivalente a um prédio de quatro andares.

Anéis olímpicos nos Jogos de Paris

Essa estrutura, em Paris, foi instalada no cartão postal da cidade: a Torre Eiffel. A montagem do símbolo estava prevista para começar no dia 8 de abril. É uma tradição que o monumento seja colocado em locais emblemáticos da cidade-sede. No Rio de Janeiro, por exemplo, os anéis olímpicos estavam no Parque Madureira, na zona norte da cidade.

Símbolos da universalidade do esporte, os arcos olímpicos são um dos pontos de atração favoritos para quem acompanha a competição. Os Jogos Olímpicos de 2024 terão a cerimônia de abertura no dia 26 de julho e o torneio acontecendo até o dia 11 de agosto. Duas semanas depois, no dia 28 de agosto, começam os Jogos Paralímpicos, que terminam em 8 de setembro.