Entenda o que significa ESG e qual o impacto dela na sociedade

A sigla ESG tem se tornado cada vez mais relevante no contexto global. Foi mencionada pela primeira vez em 2004, quando Kofi Annan, então secretário-geral da ONU, lançou um desafio a 50 CEOs das principais instituições financeiras do mundo: incorporar fatores ambientais, sociais e de governança ao mercado financeiro e de capitais.

O termo Environmental, Social and Governance (ESG), é uma sigla em inglês que traduzida significa “Ambiental, Social e Governança”. É uma maneira de definir e estabelecer se as práticas de determinada empresa podem ser consideradas, ou não, socialmente responsáveis e sustentáveis.

Esse conceito é usado para descrever o quanto um negócio busca maneiras de minimizar seus impactos no meio ambiente, e o quanto a empresa se preocupa com as pessoas em seu entorno e adota bons processos administrativos.

Anderson Soares, CEO da AJX Capital, destaca a extrema importância da postura ESG para empresas no Brasil e no mundo. Em seus 1 ano e 8 meses de existência, a empresa adota essa abordagem de preocupação ambiental em todas as suas ações

Uma pesquisa recente realizada no Brasil revelou que não são apenas os investidores que se preocupam com o futuro do planeta. Para 87% dos entrevistados que conhecem a sigla ESG, a atuação de empresas e marcas é importante, mas eles acreditam que o engajamento deve envolver governos, marcas, mídia, ONGs e indivíduos. A AJX Capital reconhece que a melhor maneira de disseminar esse conceito é por meio de iniciativas com ações concretas e a divulgação dessas ações contribui para a conscientização da população.

Um consumidor mais consciente é também mais exigente, e as empresas fornecedoras de produtos e serviços precisam se adaptar a essa demanda. O papel da AJX Capital é apoiar a transição para um mundo mais sustentável, incorporando os aspectos ambientais, sociais, de governança corporativa (ESG) e climáticos.

Empresas ESG têm investido em tecnologia para eliminar o uso de papel, priorizado a aquisição de produtos recicláveis, evitado o desperdício de recursos e adotado a ética como um valor inegociável, entre outras práticas. A AJX Capital também monitora seus fornecedores para garantir a adoção efetiva do ESG, especialmente no controle das emissões de carbono. Além disso, a organização busca apoiar programas sociais voltados para o bem-estar, assistência, educação, saúde e preservação ambiental.

“Nos preocupamos com o futuro de todos”, conclui o CEO.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias