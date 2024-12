Entenda o que é tsunami meteorológico, fenômeno que atingiu Santa Catarina

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/12/2024 - 9:31 Para compartilhar:

O mar avançou subitamente e surpreendeu moradores da cidade de Jaguaruna, no litoral sul de Santa Catarina, na madrugada de segunda-feira, 2. O fenômeno chamado de “tsunami meteorológico” fez as águas percorrerem em direção ao continente.

Segundo a Defesa Civil do estado, a estação maregráfica de Balneário Rincão registrou um aumento de 1 metro no nível do mar em poucos minutos. O tsunami ocorreu em condições incomuns, visto que os modelos meteorológicos não indicavam maré alta ou agitação marítima.

Os meteorologistas da Defesa Civil explicaram que o fenômeno foi causado por uma intensa linha de instabilidade que estava presente na região. Elas normalmente são formadas por tempestades alinhadas, que geram alterações bruscas na pressão atmosférica e ventos fortes. Essa junção de fatores cria pulsos de pressão que se propagam no oceano, fazendo com que ocorra a amplificação das ondas que se aproximam da costa.

Apesar de ser raro, o fenômeno já ocorreu outras vezes no litoral de Santa Catarina, o mais recente foi em novembro de 2023, no município de Laguna.

O tsunami meteorológico é provocado por perturbações da pressão atmosférica, que estão relacionadas a frentes de rajadas de vento e outros tipos de tempestade que, em alto-mar, provocam ondas que se deslocam até a costa.

Segundo a Defesa Civil, o fenômeno provoca um temporal com vento forte, e havia nuvens carregadas sobre o região momentos antes das grandes ondas.