Entenda o que é bolsopetismo e seus 10 alvos imediatos

O bolsopetismo (fusão de bolsonarismo e lulopetismo) é um movimento orquestrado, não em conjunto, apesar de agentes em comum; desarticulado, porém coeso; que aglutina detentores do poder, nos três Poderes, interligados ou unidos pelo que há de pior na eterna e apartidária cleptocracia nacional, com os objetivos claros de:

1. Retroagir o País à era pré-Lava Jato no que tange ao combate da corrupção, do crime organizado e da impunidade dos chefões políticos e empresariais.

2. Livrar, definitivamente, de todo e qualquer risco de prisão, os corruptos fisgados pela Justiça até o momento, bem como colocar em liberdade os que se encontram presos.

3. Restabelecer o “status quo” do tal “sistema”. Ou “mecanismo”, como querem alguns. Ou seja, liberdade ampla, geral e irrestrita para o funcionamento da engrenagem criminosa que une a iniciativa privada e os Poderes constituídos: executivo, legislativo e judiciário.

4. Limpar a ficha suja dos criminosos, tornando-os fichas limpas e, portanto, elegíveis para a continuidade de seus crimes, através de leis específicas e auto proteção parlamentar.

5. Eliminar do debate político e da disputa eleitoral o chamado centro democrático, mantendo a polarização e a corda esticada pelos dois extremos populistas, corruptos, corporativistas e danosos à democracia e ao País.

6. Manter intocado o gigantismo estatal que fomenta a rede de corrupção, bem como sustenta a realidade e o universo paralelos em que vivem as altas castas do funcionalismo público, em todas as esferas (municipal, estadual e federal), nos três Poderes.

7. Impedir a livre escolha do eleitorado, mantendo os caciques e coronéis no comando dos tradicionais e maiores partidos políticos, que dominam 90% dos recursos eleitorais; oficiais e clandestinos.

8. Destruir o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, em claro sinal para os demais magistrados e agentes do Ministério Público, para que jamais ousem peitar o “sistema / mecanismo” outra vez, e nunca mais se metam a besta com as elites econômicas e políticas deste miserável País;

9. Impedir uma terceira via política, uma alternativa, notadamente a possibilidade de Moro ou de qualquer outro membro da Lava Jato ser eleito em um cargo majoritário ou proporcional;

10. Te manter, leitor amigo, e a mim, fodidos como estamos, até pelo menos 2634. No mínimo.

