Entenda o quadro de infecção generalizada de Stênio Garcia e a relação com a harmonização facial

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 04/07/2023 - 13:18 Compartilhe

O ator Stênio Garcia, de 91 anos, se submeteu a uma harmonização facial, em junho, para conquistar uma aparência mais jovial. Um mês depois, o artista foi hospitalizado no Rio de Janeiro com um quadro de septicemia aguda, que, segundo sua esposa Marilene Saade, não tem relação com o procedimento estético. Para entender a condição, a ISTOÉ Gente conversou com médicos especialistas nas áreas.

+ Harmonização de Stênio Garcia: especialista detalha alternativas para rejuvenescimento de idosos

+ Esposa de Stênio Garcia atualiza estado de saúde do ator e descarta relação com harmonização facial

Devido à falta de informação sobre o laudo médico de Stênio Garcia, os especialistas não puderam afirmar o que desencadeou a infecção generalizada — como é conhecida popularmente a septicemia aguda — no ator. No entanto, fizeram alertas importantes sobre a condição e a relação com os procedimentos estéticos.

O que é septicemia aguda

Ruan de Andrade, infectologista do Hospital e Maternidade Brasil, descreveu a septicemia aguda como uma resposta desregulada (tanto imunológica quanto bioquímica) do organismo, resultante de uma infecção bacteriana, viral ou fúngica. Como consequência, a síndrome clínica pode provocar disfunções orgânicas, hemodinâmica, como queda de pressão e aumento da frequência cardíaca, renal e neurológica, como perda de consciência.

Segundo ele, a idade avançada é o principal fator de risco para a septicemia aguda, dificultando a recuperação e predispondo à mortalidade. Além da idade, pacientes imunossupressores, portadores de diabetes, obesos, que tiveram infecção por microrganismos multirresistentes ou que passaram internações hospitalares prolongadas também estão na lista de fatores de risco reconhecidos na literatura médica.

“Reconhecida a septice [como também chamada a condição], é preciso fazer uma série de intervenções coordenadas e o mais rápido possível, porque quanto mais você retarda o tratamento, maior o risco de mortalidade. […] Para isso, existe uma série de abordagens combinadas que deve ser realizada o mais precoce possível, para que o resultado seja o melhor para o paciente [considerando suas especificidades]”, informou Ruan.

A relação da infecção generalizada com a harmonização facial

A derme é naturalmente colonizada por bactérias. “Quando fazemos algum tipo de procedimento estético, como preenchimentos e aplicação de Botox, por exemplo, existe, sim, um risco teórico de quebrar a barreira de proteção da pele e facilitar a introdução e a multiplicação desses microrganismos que estão lá, ocasionando uma infecção”, explicou o médico, pontuando que a infecção pode ter diferentes focos e, inclusive, chegar a uma septicemia aguda.

Nesse contexto, a dermatologista Carla Marchioro, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), pontuou que os procedimentos estéticos podem, sim, ser prejudiciais à saúde, principalmente quando realizados com profissionais não habilitados. “Ainda que minimamente invasivos exigem para sua realização com segurança, ambiente limpo, antissepsia adequada, conhecimento médico anatômico, orientações adequadas (e seguidas pelos pacientes) no pós, além de senso estético”, complementou Larissa Oliveira, dermatologista da Clínica Les Peaux (RJ).

“Como médicos temos que frisar pela saúde do paciente.[…] Todos os procedimentos invasivos têm risco. Quanto maior o procedimento, maior o risco que se corre em relação a ele. […] Portanto, tem que ser avaliado adequadamente para ver se o risco-benefício compensa”, destacou Carla.

“Em idosos a atenção deve ser maior, em especial relacionada ao risco de infecção — visto que após os 60 anos a imunidade diminui naturalmente — e quanto ao uso de anestésicos injetáveis e compatibilidade com as medicações já utilizadas pelo paciente”, orientou Larissa.

Por fim, a dermatologista da Clínica Les Peaux salientou que “antes de se submeter a um tratamento estético o paciente deve se ater a expertise do profissional médico”. Para isso, a indicação é buscar no site do CRM e dos Conselhos de Dermatologia ou Cirurgia Plástica informações confiáveis sobre o profissional, bem como conhecer o ambiente onde os procedimentos serão realizados e a procedência dos materiais que serão utilizados. Além disso, é imprescindível seguir as devidas orientações pré e pós-procedimentos.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias