Entenda o motivo que levou o Nubank a adotar home office

Adotado no ano de 2020 devido à pandemia de Covid-19, o modelo remoto de trabalho do Nubank prevalece até os dias de hoje, em uma tendência que vai na contramão do mercado de empresas de tecnologia, que estão pedindo para seus funcionários retornarem aos escritórios em modelo total ou parcial. A lista das que privilegiam o presencial inclui gigantes como Amazon, Apple, Google e até o Zoom, cuja ferramenta de videoconferência foi essencial no mundo corporativo durante a pandemia de covid-19,

Batizado de “Nu Way of Working” (“O jeito de trabalhar do Nu”, em tradução livre), ele estabelece que os funcionários devem comparecer ao escritório da companhia para cumprir cinco dias de trabalho a cada 90 dias em casa.

No escritório de 10.000 metros quadrados do Nubank localizado na Vila Leopoldina, zona oeste da capital paulista, existe espaço para cerca de 200 pessoas. A sede da empresa fica em Pinheiros, também na zona oeste da cidade de São Paulo. “Quando a empresa vai para o home office, consegue contratar pessoas do mundo inteiro. Fica difícil se é uma empresa de cultura focada no escritório, mas que quer contratar pessoas do Vale do Silício para ajudar a desenvolver o time”, afirma Vitor Olivier, chefe de tecnologia (CTO) do Nubank.