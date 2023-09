Entenda o motivo de Rachel Sheherazade revelar os bastidores do SBT em ‘A Fazenda’

Rachel Sheherazade está dando o que falar na 15ª edição de A Fazenda, da Record TV, que teve sua estreia na última terça-feira, 19. Em uma conversa com os colegas de confinamento, a jornalista, que trabalhou anos como âncora de um telejornal do SBT, disse que a equipe do governo do ex-presidente, Jair Bolsonaro, determinava o que ia ou não ao ar. Nas redes sociais, alguns internautas logo associaram o fato a emissora de Silvio Santos.

“O presidente da república liga reclamando. O secretário de comunicação do governo passado ligava pra emissora. Se eu quero vai ao ar, se eu não quero que eu vá ao ar. Era assim”, afirmou Rachel.

“Sim, também”, concordo Shererazade. “Tem influência, mas vive com a corda no pescoço”, completou a jornalista.

Na sequência, o ator André Gonçalves fez uma ressalva de que quem comandava o Ministério das Comunicações do governo anterior era Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel e genro do Silvio Santos. “Aliás, era o genro”, comentou.

Sheherazade, de 50 anos, conhecida por ter um posicionamento firme, opinião própria, um processo da Justiça com Silvio Santos, entre outras ‘tretas’, estaria se vingando do dono do baú ao fazer algumas revelações da época em que trabalhou na emissora.

Em 2017, Silvio Santos aproveitou a entrega do Troféu Imprensa para criticar os comentários políticos de Rachel estava fazendo no SBT Brasil. “Você (Sheherazade) começou a fazer comentários políticos no SBT e eu pedi para você não fazer mais porque não pode fazer. Você foi contratada para ler notícias e não para dar a sua opinião. Se você quiser fazer política compra uma estação de televisão e vai fazer por sua conta, aqui não”, disparou o dono do baú.

Na ocasião, Rachel Sheherazade ficou constrangida e tempo depois entrou como uma ação contra Silvio Santos. O SBT foi obrigado a pagar uma indenização de R$ 500 mil para a jornalista, em sentença promulgada em janeiro de 2022.

SBT avalia processar Sheherazade

Segundo informações do portal NaTelina, o SBT está avaliando processar Rachel Sheherazade após as suas declarações no reality show rural da Record TV.

Em nota ao jornal O DIA, O SBT negou as declarações feitas pela apresentadora. “Não é verdade. O SBT tomará as medidas cabíveis”, informou a emissora.