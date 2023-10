Entenda o motivo de Lula alfinetar Neymar ao citar prêmio de ‘Melhor do Mundo’

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 31/10/2023 - 14:57 Para compartilhar:

Na manhã desta terça-feira, 31, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), usou o Twitter/X para rasgar elogios para Lionel Messi, que foi eleito nesta segunda, 30, como melhor jogador do mundo novamente, prêmio que o craque argentino conquistou pela oitava vez em sua carreira.

“O Messi deveria servir de exemplo aos jogadores brasileiros. O cara com 36 anos, campeão do mundo, com Bola de Ouro e tudo. O Messi precisa ser inspiração de dedicação para essa molecada. Quem quiser ganhar Bola de Ouro tem que se dedicar, tem que ser profissional. Não combina com farra, não combina com noitada”, escreveu o chefe de Estado na rede social.

A publicação de Lula repercutiu na internet. Alguns internautas apontaram uma suposta indireta a Neymar, que atualmente joga no do Al-Hilal, mas está no Brasil para se recuperar de uma lesão no joelho sofrida durante partida pela Seleção Brasileira neste mês de outubro. O menino Ney, como é de conhecimento de todos, adora uma festinha na companhia dos famosos ‘parças’, seus amigos de longa data, e de algumas modelos.

