Entenda o motivo da ex-esposa do namorado de Richtofen não ter a guarda das filhas

Sílvia Constantino Franco, 44, ex-esposa do médico Felipe Zecchini Muniz, 40, novo namorado de Suzane von Richthofen, 39, esteve no programa Encontro, da TV Globo, na manhã desta quarta-feira, 27. No matinal, Sílvia contou como foi descobrir o novo relacionamento do ex-marido – que tem a guarda das filhas do casal.

“Eu fiquei sabendo por moradores de Bragança, que me mandaram mensagens pela internet, com fotos, de início eu não acreditei, achei que fosse montagem, mas coincidiu de eu falar com minha filha e ela confirmou”, iniciou ela. “Fiquei muito assustada, não conseguia contato com o pai das meninas e precisei acionar advogado”, explicou Sílvia, que ainda contou que as filhas de 7 e 12 anos tem consciência de quem é Suzane von Richtofen.

“Falei ‘filha, vem, fica aqui em Minas com a mamãe, aqui é mais sossegado, mais tranquilo. Pensei que não teria mais nenhuma negativa, mas depois não consegui mais falar e agora tudo está sendo resolvido com advogado”, declarou.

Silvia Constantino ainda confessou temer pela vida das filhas. “Pretendo lutar pela guarda delas para tê-las aqui comigo, distante disso tudo. Preservar o anonimato das minhas filhas, é fundamental, elas não crianças […] eu não posso confiar numa pessoa que eu já não conheço e as referências que eu tenho são as piores possíveis”.

Sílvia decidiu acionar a Justiça para retomar a guarda das filhas. Para o jornal O Globo, ela afirma que tem medo e não quer ver suas filhas sendo criadas com uma “assassina psicopata”. O Ministério Público analisa a solicitação.

Silvia também confessou que teve uma relação abusiva com o ex-marido e relatou eventos violentos, inclusive durante a gravidez. Por isso, a médica começou a beber de forma excessiva e entrou em um período de depressão.

Por enquanto, ela tem o direito de ver as filhas a cada 15 dias. No entanto, desde o início da relação entre Felipe e Suzane, ela não pôde mais visitá-las, diz.

Gravidez de Suzane von Richtofen

No início de setembro, o biógrafo Ulisses Campbell, autor da biografia “Suzane: Assassina e Manipuladora”, Suzane von Richthofen, afirma que a acusada de ter mandado matar os pais, Manfred e Marísia, em 2002, está grávida de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o médico Felipe Zecchini Muniz, 40. Campbell diz que Suzane está com 14 semanas de gestação e espera uma menina.

Os dois teriam se conhecido pela internet e a assassina já estaria morando na casa dele em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Além da bebê que está por vir, ele já tem outros dois filhos com sua ex-mulher, que não teria lidado bem com a notícia do novo relacionamento do médico.