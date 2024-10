Entenda método anticoncepcional adotado por Virginia Fonseca após dar à luz terceiro filho

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 05/10/2024 - 16:00 Para compartilhar:

Recentemente, a influenciadora Virginia Fonseca, 25, revelou ter adotado um novo método contraceptivo. Ela deu à luz seu terceiro filho, José Leonardo — fruto de seu casamento com Zé Felipe — em 8 de setembro.

Nas redes sociais, a apresentadora do SBT mostrou ter ido a ao consultório de sua médica para colocar um implante anticoncepcional no braço, conhecido como Implanon: “Vim aqui colocar um negócio para eu não ficar grávida de novo, amor. Esquece. Nesta barriguinha não entra ninguém. Quem veio, veio. Quem não veio, não vem mais”, brincou.

Para entender o método, o site IstoÉ Gente procurou a Dra. Loreta Canivilo, médica ginecologista, obstetra e ginecoindócrino especialista em reposição hormonal feminina, estética íntima feminina e tratamentos de doenças do útero e endométrio.

Entenda método anticoncepcional adotado por Virginia Fonseca

Dra. Loreta explica: “Implanon é um implante subdérmico [abaixo da pele] de etonogestrel, um contraceptivo hormonal de ação prolongada que previne a gravidez, inibindo a ovulação”. Segundo a médica, o método oferece proteção contra a gravidez por até três anos e pode ser utilizado também por mulheres hipertensas e com enxaqueca.

A colocação do Implanon é feita subdermicamente na parte interna do braço superior, aproximadamente 6 a 8 cm acima da dobra do cotovelo. O procedimento deve ser realizado por um profissional de saúde especializado e envolve uma pequena cirurgia no consultório médico, com anestesia local.

Contraindicações

De acordo com a médica, o Implanon é contraindicado em casos de:

Gravidez conhecida ou suspeita;

Histórico atual ou passado de trombose ou distúrbios tromboembólicos;

Tumores hepáticos ou doença hepática ativa;

Sangramento genital anormal não diagnosticado;

Carcinoma de mama conhecido ou suspeito, ou histórico pessoal de câncer de mama;

Hipersensibilidade a qualquer um dos componentes do Implanon.

Loreta ainda destaca que, em mulheres em fase de amamentação, a recomendação é que a inserção seja feita após 28 dias do parto ou no alojamento conjunto (24 a 48 horas pós-parto).