Entenda diagnóstico do filho de Sthefany Brito, que ficou internado por dois dias

Na tarde desta terça-feira, 26, Sthefany Brito revelou o motivo da internação de seu primogênito, Enrico, de 2 anos. O pequeno foi acometido por um quadro de celulite ocular.

“Sábado um mosquitinho picou perto do olho dele e ele ficou com o olhinho um pouco inchado, nada demais. Dei um antialérgico porque isso já tinha acontecido algumas vezes. No domingo, ele acordou com o olhinho direito completamente inchado, vermelho e fechado. Ele não conseguia abrir o olho, não enxergava do olho direito”, contou a atriz, nos stories de seu Instagram.

“Com a picada do mosquito, ele virou porta de entrada de bactérias. Deve ter coçado com a mãozinha suja e dito e feito. Fomos [para o hospital] e lá ficamos. A gente chegou no hospital domingo de manhã e saímos agora, terça, finzinho da manhã”, continuou ela.

Na sequência, Sthefany aproveitou o espaço para atualizar o estado de saúde do irmão, Kayky Brito, que segue internado há mais de 20 dias desde que foi atropelado e sofreu politraumatismo. “O Enrico já está em casa, se recuperando, e o Kayky indo pelo mesmo caminho”, comemorou ela.

Vale lembrar que Kayky recebeu alta da UTI, mas segue segue hospitalizado e em processo de reabilitação ortopédica.

O que é celulite ocular?

Trata-se de um tipo de infecção nos tecidos que permeiam o globo ocular. A condição pode ser causada por quadros como sinusite, conjuntivite, picadas de mosquito e outras. Quando não tratada, pode levar a consequências drásticas, como perda de visão.

Os sintomas da celulite ocular incluem dor e inchaço na região, vermelhidão, febre, dificuldade para movimentar os olhos e mais. O tratamento é feito com antibióticos.

