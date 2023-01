Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 13/01/2023 - 6:00 Compartilhe





O Palmeiras praticamente sacramentou a venda de Danilo para o Nottingham Forest por 18 milhões de libras (R$ 112 milhões) na última quinta-feira. Ainda restam alguns detalhes burocráticos, além dos exames médicos do jogador, mas já há um acordo adiantado entre as partes, no qual o Verdão conseguiu costurar cláusulas que podem render tanto no presente quanto no futuro.

Por contrato, o Alviverde tem 80% dos direitos econômicos do volante, mas deve ficar com uma porcentagem maior nos acertos finais. Além disso, segundo apurou o LANCE!, não haverá mais uma cláusula quer permitiria bônus por desempenho de Danilo quando jogasse na Premier League.





Dessa forma, no lugar de ficar com cerca de R$ 90 milhões, o Palmeiras deve se aproximar dos R$ 100 milhões na divisão dos direitos. Vale lembrar que neste valor ainda serão descontados os custos com impostos e intermediários. Sem contar o fato de a grana não cair de uma só vez.

Outro acerto que o Verdão conseguiu na negociação foi um percentual em cima do lucro de uma futura venda. Se o Nottingham negociar Danilo com outro clube, o Palmeiras terá direito a 10% da diferença entre o valor da nova venda e os cerca 20 milhões de euros pagos ao time brasileiro.

Se a próxima transferência de Danilo for na casa dos 60 milhões de euros (R$ 332 milhões), o lucro da negociação será de 40 milhões de euros (R$ 222 milhões), dos quais o Alviverde terá direito a 4 milhões de euros (R$ 22,2 milhões). Além disso, o Palmeiras contará com pouco mais de 2% do total do negócio por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa que beneficia o clube formador.





O volante deve encerrar sua passagem pelo Palmeiras antes mesmo de estrear na temporada 2023. A viagem para a Inglaterra está prevista para os próximos dias. Sendo assim, Danilo não deverá ser inscrito no Paulistão. A Cria da Academia deixa o clube com 141 jogos, 12 gols e seis títulos.

