Entenda condição que levou cantora grega a ter um colapso no palco

A cantora grega Marinella, uma das mais populares do país, está hospitalizada após ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) durante uma apresentação. A artista de 86 anos celebrava a carreira no Odeão de Herodes Ático, antigo teatro construído aos pés da Acrópole de Atenas, quando teve um mal súbito após a terceira música do show.

Segundo o hospital Hygeia, Marinella está em condição “estável, mas crítica” após ter sido internada na unidade de tratamento intensivo (UTI) por hemorragia cerebral. Em vídeo do momento, é possível ver a cantora tendo uma mudança repentina de voz e falta de equilíbrio antes de ir ao chão. Assista:

O que é um AVC, que afetou a cantora grega Marinella?

O neurocirurgião Victor Hugo Espíndola, especialista em doenças cerebrovasculares, explica que o AVC é uma emergência médica que se manifesta de duas maneiras: a primeira, chamada de AVC isquêmico, ocorre quando há uma interrupção no fluxo sanguíneo para o cérebro. A segunda, conhecida como AVC hemorrágico, acontece quando um vaso sanguíneo se rompe, provocando um sangramento no cérebro.

“No caso do AVC hemorrágico, o quadro tende a ser mais grave devido ao dano adicional do sangue no tecido cerebral, que pode levar a um quadro de hipertensão intracraniana, situação que deve ser resolvida com urgência devido ao risco de óbito”, alerta Espíndola. “Ambas as situações resultam em uma redução do fornecimento de oxigênio e nutrientes às células cerebrais, podendo causar danos permanentes”, esclarece o médico.

O especialista também alerta sobre os sintomas que nem sempre são facilmente percebidos: “Formigamento em um lado do corpo, perda de força, alterações na visão, incapacidade de levantar os braços ou pernas, sorriso assimétrico, náuseas, vômitos e dificuldade para falar podem ser sinais de um AVC.”

Para detectar esses sintomas de forma prática, recomenda-se a técnica do SAMU (Sorrir, Abraçar, Mensagem e Urgência). “Se uma pessoa apresenta dificuldade para sorrir, levantar os braços ou tem a fala embolada, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente, ligando para o 192 e relatando a suspeita de AVC”, orienta.

Espíndola destaca que a prevenção é essencial e inclui práticas como manter uma rotina de exercícios físicos, evitar o consumo de álcool e tabaco, controlar o estresse e a pressão arterial. “Adotar hábitos saudáveis é crucial para reduzir o risco de um AVC e promover uma vida mais equilibrada”, reforça o neurocirurgião.