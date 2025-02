Entenda como os novos procedimentos de Jojo Todynho ‘melhoram a qualidade de vida’

Jojo Todynho, de 28 anos, passou por novos procedimentos no corpo em sua jornada pelo emagrecimento. A cantora utilizou as redes sociais no último fim de semana, para revelar que realizou três cirurgias plásticas para remover excesso de pele após emagrecer 80 kg.

A cantora passou por lifting de coxas, definição de abdômen e uma reparação na cicatriz dos seios, e explicou que está se sentindo realizada após os procedimentos.

“Eu estou bem, minhas pernas estão um sonho. Já me emocionei à beça. Minha perna tá linda, parece que eu tirei um tubarão”, brincou.

Em entrevista à IstoÉ Gente, o Dr. André Maranhão, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica-RJ, explicou que, além de serem realizados por fins estéticos, esses procedimentos podem trazer benefícios significativos para a saúde do paciente.

“O lifting de coxas pode ajudar a eliminar o excesso de pele e gordura, melhorando a mobilidade e prevenindo irritações ou infecções. A lipoaspiração pode reduzir depósitos de gordura que não respondem à dietas ou exercícios, com potencial para melhorar a saúde metabólica, como controle de colesterol e pressão arterial”, disse.

“A reparação de cicatriz nas mamas pode aliviar desconfortos físicos causados por cicatrizes anteriores, além de restaurar a aparência da mama após procedimentos como mastectomia. Esses procedimentos não são apenas estéticos, mas também podem ter impacto positivo na qualidade de vida e saúde geral do paciente”, complementou.

No sentido estético, o lifting de coxas e a definição do abdome são realizados para remover o excesso de pele e gordura na região pacientes que apresentam flacidez e melhorar o contorno corporal. Já a reparação de cicatriz nas mamas acontece para corrigir ou melhorar a aparência de cicatrizes antigas, como as de uma mamoplastia anterior.

Requisitos e pós operatório

Apesar de desejar se livrar do excesso de pele rapidamente após a cirurgia de redução de peso, o paciente precisa seguir uma série de critérios. “É recomendado que o paciente aguarde pelo menos 12 a 18 meses após a perda de peso significativa para que o corpo se estabilize e a pele se recupere o suficiente”, explicou o profissional.

Ainda segundo o médico, é necessário que um cirurgião plástico avalie cada caso separadamente para a realização de mais de uma operação ao mesmo tempo, levando em consideração as condições de saúde gerais e outros fatores, como o risco de complicações, o tempo de recuperação e a complexidade das cirurgias.

“O paciente deve atender a alguns requisitos fundamentais: boa saúde geral, sem condições médicas que possam interferir na recuperação, como doenças cardíacas ou diabetes descontrolada, e estar em um peso estável, preferencialmente próximo ao ideal, para garantir resultados duradouros”, apontou.

“A decisão também leva em consideração o histórico médico, a expectativa realista quanto aos resultados e a motivação para a cirurgia”, completou.

Após as cirurgias, deve-se incentivar a movimentação do paciente com ações simples, como sentar-se na cama e caminhar curtas distâncias. Atividades físicas intensas estão proibidas, já que podem prejudicar a área operada: exercícios físicos de alta intensidade só devem ser liberados após 30 dias.

