Entenda como está o processo de recuperação física da jogadora de vôlei Tandara

Da Redação 17/08/2024 - 7:00

Tandara Caixeta, medalhista de ouro nas Olimpíadas de Londres 2012, pretende retornar às quadras em breve, quando a suspensão por doping chegar ao fim.

A atleta foi condenada a quatro anos em maio de 2022, e está começando o processo de treinamento físico com o auxílio do preparador físico Waltão Abreu, fundador da Clínica WA, e referência em emagrecimento e definição no Brasil.

A atleta chega com o objetivo de melhorar 100% o condicionamento físico para entrar em forma o mais rápido possível, e com a intenção de retornar às quadras. Diante disso, está começando os treinamentos com um ano de antecedência para não deixar para a última hora, evitando correria e frustrações.

Waltão conta que inicialmente a mudança de mindset será fundamental neste movimento. “A Tandara precisa de uma mudança de mindset para alcançar seus objetivos de retornar ao voleibol no mais alto nível. Nosso foco não é apenas na recuperação física, mas também em como ela encara os desafios e se prepara mentalmente para superá-los”, diz.

“Estamos trabalhando para que ela desenvolva uma mentalidade de resiliência e auto confiança, que são essenciais não só para voltar às quadras, mas para se manter no topo. Essa abordagem holística é fundamental para alcançar resultados”, completa.

Tandara realizou vários exames que envolvem a tecnologia que contam com uma alta precisão, como o Fatmax, análise da frequência cardíaca ideal para queima de gordura; Calorimetria indireta, exame da taxa metabólica basal em repouso para criação da dieta individualizada; Dexa Scan – estudo científico da composição corporal, como massa muscular, ossos, água e gordura visceral; Plano de treino – Plano de treino personalizado, com base no FATMAX, feito pelo personal trainer da Clínica W.A; Análise Corporal 3D – Associado a um diagnóstico 3D para acompanhar as mudanças e medidas do seu corpo.

A medalhista de ouro, por sua vez, conta também suas expectativas com todo esse processo que está sendo realizado: “Iniciei o meu tratamento há um mês, e o motivo foi por conta da saúde, mesmo cuidado de dentro para fora, porque meu corpo já estava reclamando, pedindo esse cuidado, então foi onde eu enxerguei que precisaria iniciar”.

“E a meta é, primeiramente, ter saúde, e o resultado automaticamente ele vem na balança, que é estar bem, o peso para mim hoje não é tão importante, mas eu preciso, eu quero estar bem comigo mesma, nas minhas roupas, enfim, feliz com o meu corpo”, conclui Tandara.