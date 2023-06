Entenda como Cremosinho saiu de Caicó (RN) para juntar 7 milhões de seguidores nas redes sociais

Caicó, uma pequena cidade com pouco mais de 68.300 habitantes, no coração do Rio Grande do Norte, pode se orgulhar de ter uma figura ilustre entre seus filhos. Gilderlan André, ou Cremosinho, como é carinhosamente conhecido, conquistou o país com seu carisma, espontaneidade e simplicidade, capazes de arrancar gargalhadas até dos corações mais sisudos.

Nascido e criado em Caicó, Cremosinho trilhou um caminho de dificuldades que muitos brasileiros enfrentam diariamente. Mas foi sua paixão pelo humor que o levou a superar obstáculos e seguir sua jornada rumo ao sucesso. Aos dez anos de idade, ele começou a gravar vídeos engraçados para compartilhar nas redes sociais. Seu porte físico magro e suas danças cômicas já chamavam atenção, mas a verdadeira viralização veio em 2016, quando ele dançou os hits “Muriçoca”, do Rei da Cacimbinha, e “Xenhenhém xenhnhem”, do Psirico.

Desde então, Cremosinho tem se dedicado incansavelmente à produção de conteúdo para as redes sociais. Em um cenário onde a internet está repleta de vídeos e posts, ele encontrou uma forma única e excêntrica de se destacar. Compartilhando suas experiências do dia a dia e sua peculiar forma de encarar a vida, Cremosinho conquistou uma legião de fãs que se identificam com sua autenticidade e que somam mais de 7 milhões de seguidores.

Aniversário

Em 2023, ele realizará a 2ª edição do Cremosunset, um evento de três dias que promete agitar Natal, no Rio Grande do Norte, entre os dias 4 e 6 de julho, e também é comemoração ao seu aniversário. Em 2023, o influenciador completa 23 anos. O evento reúne influenciadores de todo o Brasil, além de amigos. A cidade de Natal, famosa por suas belas praias e energia contagiante, foi escolhida para ser o palco desse encontro.

O line-up do Cremosunset promete ser um verdadeiro show de estrelas. Artistas renomados, como Solange Almeida, Márcia Fellipe, Jarly Almeida, e muitos outros talentos musicais estão confirmados. Além das apresentações musicais, o evento contará com diversas atividades interativas, inclusive com entrevistas exclusivas com o influenciador e convidados.

O sucesso nas redes sociais abriu portas para Cremosinho, que atualmente se dedica a novos projetos e oportunidades. Sua jornada rumo à fama não foi fácil, mas sua determinação e talento o levaram além das fronteiras de Caicó. Hoje, ele é reconhecido em todo o país e encanta multidões com suas performances hilárias.

Por trás de todo o humor e descontração, há uma história de superação e inspiração. Cremosinho é um exemplo vivo de que é possível transformar sonhos em realidade, mesmo diante das adversidades. Sua trajetória mostra que o talento pode romper barreiras e conectar pessoas, unindo-as através do riso e da alegria.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias