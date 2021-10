Entenda como acontece o ‘pum’ vaginal e saiba como evitá-lo

Se você já foi surpreendida pelo “pum” vaginal, não se preocupe, porque essa é uma situação comum, chamada queefing ou flato vaginal, em português. Essa condição ainda é considera tabu e costuma causar constrangimento durante a hora H. Veja a seguir as causas e como lidar com isso, conforme orientação de especialistas. As informações são da revista “Women’s Health”.

Como acontece

Durante a penetração — com pênis ou sex toys — qualquer mulher está sujeita ao queefing. Acontece porque o ar entra na vagina e, às vezes, pode ser expelido de uma única vez repentinamente. Isso não significa que a região está larga ou relaxada. Apesar do barulho de “pum”, o flato vaginal não tem odor ou secreção, mas se apresentar uma dessas condições é preciso procurar um ginecologista.

“Quando faz sexo com penetração, um pouco de ar pode ficar preso na sua vagina e simplesmente ficar lá. Mas no dia seguinte, quando você está levantando algo pesado, ele pode ser empurrado para fora conforme flexiona a barriga e a pressão é aplicada em sua vagina. Da mesma forma, se você estiver fazendo exercícios em que esticar um pouco a abertura vaginal, pequenas quantidades de ar podem ser empurradas para dentro, logo, quando estiver fazendo agachamentos, mais tarde, ele é empurrado para fora”, explica a ginecologista Sarah Yamaguchi.

Não se preocupe

Queefing não tem consequências para a saúde e é uma condição comum, portanto, se não apresentar anormalidades (odor e secreção), não há motivos para se preocupar.

Seu parceiro(a) também não tem o direito de te criticar ou te desprezar por essa situação. “Se ele(a) te faz se sentir constrangida com isso, precisar lembrar que isso é parcialmente o que ele(a) está fazendo também”, reforça a especialista.

Como evitar

Não há como evitar. Mas é possível tentar amenizar com a prática de exercícios kegel para fortalecer os músculos da região pélvica, o que pode diminuir a incidência de queefing, segundo a médica Leah Millheiser.

Algumas posições podem favorecer a entrada de ar na vagina e, consequentemente, o flato vaginal. “Em posições com as pernas das mulheres abertas, isso acontece mais. Além disso, se o que está te penetrando — pênis ou vibrador — for totalmente removido da vagina e empurrado para dentro, vai trazer mais ar para a região”, esclarece Yamaguchi.

Como lidar

Como dito anteriormente, é uma situação comum, por isso, não precisa ter vergonha ou se privar por medo. Curta seu momento e não fique pensando nisso.

“Apenas ria e vá com o momento. Não tente lutar contra isso. Se isso te incomoda muito, você deve apenas experimente diferentes posições”, indica a ginecologista.

