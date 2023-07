Entenda como a tecnologia tem ajudado franquias brasileiras a expandir seus negócios

Com um modelo de negócio já estabelecido e comprovado, as franquias têm atraído empreendedores que buscam investir em um negócio com menor risco e maior suporte. Além disso, o setor proporciona uma oportunidade de expansão rápida e escalável, permitindo que marcas consolidadas ampliem sua presença em diferentes regiões do país.

De acordo com o relatório da ABF (Associação Brasileira de Franchising), o mercado brasileiro de franquias demonstrou sinais de crescimento e consolidação em 2022. O faturamento das redes no país ultrapassou R$ 211 bilhões, registrando um aumento de 14,3% em relação a 2021, superando as projeções de crescimento de 12% estabelecidas. Com um mercado consumidor em constante crescimento e uma demanda por produtos e serviços diversificados, as franquias têm se destacado como uma opção atraente para quem deseja empreender no Brasil.

Segundo Micael Ferrone, o investimento em tecnologia é essencial para conhecer profundamente os clientes, otimizar a gestão e o controle de estoque. Através da utilização de ferramentas tecnológicas, a empresa consegue mapear o comportamento dos clientes e oferecer um atendimento personalizado e eficiente. Por exemplo, alguns sistemas permitem agendar visitas e enviar lembretes automáticos por meio de SMS e WhatsApp, garantindo uma maior adesão e comprometimento dos clientes.

“Além disso, a tecnologia desempenha um papel fundamental no aumento das vendas e no tratamento dos dados. A Nubelle Franchising, pro exemplo, utiliza bots e automação de mensagens para impulsionar a ativação dos clientes e tracionar as lojas, tornando todo o processo mais eficiente. Através do uso de softwares de BI (Business Intelligence), CRM e sistemas de gestão, a empresa conhece profundamente seus clientes e é capaz de tomar decisões embasadas em dados concretos”, explica o empreendedor. Micael destaca que a Nubelle não atua como uma empresa de beleza, mas sim uma empresa de tecnologia”.

Todo o investimento da franqueadora é direcionado para a prestação de serviços tecnológicos aos seus franqueados, garantindo seu sucesso na venda de procedimentos estéticos. Desde a escolha do ponto de venda até a gestão do negócio, a tecnologia está presente em todos os processos, permitindo um maior controle e eficácia”, ressalta Ferrone.

A empresa possui uma diretoria de tecnologia dedicada a processar e analisar dados, o que é fundamental para tomar decisões estratégicas e compreender o perfil do público-alvo. Micael destaca que o lema da empresa é “Deus no céu e dados na terra”, enfatizando a importância de ter informações detalhadas sobre indicações, canais de aquisição de clientes, gênero e idade, entre outros.

Essa abordagem baseada em dados permite à empresa prestar serviços exclusivos aos franqueados, que, sozinhos, jamais teriam acesso a essas ferramentas e informações valiosas. Com essa mentalidade voltada para a tecnologia, a Nubelle Franchising está transformando o mundo das franquias no Brasil, oferecendo uma experiência diferenciada e impulsionando o crescimento dos negócios. É a prova de que a união entre tecnologia e empreendedorismo pode trazer resultados extraordinários para o setor de franquias.

