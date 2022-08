Entenda a técnica que apresentadora da Globo usou para impedir queda de cabelos durante quimioterapia

Cristiani Dias 16/08/2022 - 19:51 Compartilhe

A apresentadora Susana Naspolini compartilhou nesta terça-feira (16) parte de seu tratamento contra um câncer no osso da bacia. No Instagram, a jornalista postou uma foto em que aparece recebendo sessão de quimioterapia com touca gelada.

Apesar de já existir há alguns anos, o tratamento ainda é desconhecido por grande parte do público. A touca de resfriamento, também conhecida como touca hipotérmica ou crioterapia capilar, é um elemento de grande importância na conservação dos cabelos das pessoas que estão em processo de quimioterapia.

De acordo com informações dadas pelo médico oncologista Fernando Maluf em um vídeo informativo do Congresso da American Society of Clinical Oncology (ASCO) de 2017, o tratamento é simples. “Um dos efeitos mais temidos da quimioterapia é queda de cabelo que tem grande interferência, não só na aparência, mas também na autoestima, aderência ao tratamento ideal e também na motivação pessoal. Uma das potenciais estratégias para evitar esse relevantes e comum efeito colateral é a touca, que diminui a temperatura do couro cabeludo, causando uma diminuição dos vasos sanguíneos, chamado vasoconstrição, que irriga o folículo capitar, e como consequência diminui a constelação do quimioterápico nos folículos, tentando evitar a queda do cabelo”, explica.

O tratamento é aplicado no momento da infusão do medicamento. A touca é colocada 30 minutos antes do início da quimioterapia. O paciente permanece com ela durante toda a sessão e, depois, por mais 60 a 90 minutos, a depender do protocolo. Por fim, a touca é retirada e o paciente fica por mais 10 minutos em observação. As contraindicações incluem pacientes com tumores que afetam o couro cabeludo, linfomas e leucemias.

Além da apresentadora Susana Naspolini, outros famosos já fizeram o tratamento como Simony, Ana Furtado e Sabrina Parlatore.