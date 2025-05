Entenda a simbologia do brasão do papa Leão XIV

SÃO PAULO, 15 MAI (ANSA) – O Vaticano trouxe detalhes na última quarta-feira (14) sobre o brasão adotado pelo papa Leão XIV. Segundo a Santa Sé, o emblema faz referências à Ordem Agostiniana e à Bem-Aventurada Virgem Maria.

O brasão de Robert Prevost ostenta um campo azul, cor que evoca as alturas do céu e “se caracteriza pelo seu significado mariano” com o lírio, “símbolo clássico em referência à Bem-Aventurada Virgem Maria”.

Já na área branca há um coração em chamas atravessado por uma flecha, emblema da Ordem Agostiniana.

“Esta figura representa simbolicamente as palavras de Santo Agostinho, “feriste o meu coração com o teu amor”, diz a Santa Sé, explicando ainda que “este é um elemento que, a partir do século 16, mantém-se sempre presente no emblema dos agostinianos, embora com diversas variações”.

Já a presença do livro “simboliza a Palavra de Deus, que pode transformar o coração de cada homem, como aconteceu com Agostinho”.

Por sua vez, o branco no brasão papal em tons de marfim “é uma cor recorrente em outros emblemas de ordens religiosas e pode ser lido como um símbolo de santidade e pureza”.

Enquanto o lema, “In Illo uno unum” (“Em um só Cristo somos um”), retoma as palavras pronunciadas por Santo Agostinho para explicar que “embora nós, cristãos, sejamos muitos, em um só Cristo somos um”. (ANSA).