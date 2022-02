Entenda a prática de tapar o umbigo, adotada por Jade Picon para proteção energética

Você já deve ter ouvido falar na prática de tapar o umbigo. E se você não o faz, provavelmente conhece algum adepto da prática — inclusive a influenciadora Jade Picon, participante do Big Brother Brasil 22, que viralizou após aparecer de biquíni com um curativo na região. Mas quais são, realmente, os benefícios?

Os administradores do perfil de Jade no Twitter explicam que a técnica é utilizada por ela para “não absorver energias negativas”. À IstoÉ, a psicanalista integrativa e hipnoterapeuta Fernanda Ribeiro contextualiza a prática: “Nossa alimentação, logo que chegamos ao planeta, vinha através do umbigo, e por ele estávamos conectados às nossas mães [no útero]”.

Fernanda também explica que o umbigo está relacionado ao chakra plexo solar, que se refere às emoções. “A nossa troca [energética] com o meio é muito feita através do umbigo”, declara. Por isso, a recomendação da especialista é que se proteja a região para se proteger da “densidade” de lugares e pessoas — ou seja, bloquear energias ruins.

No Instagram, o perfil oficial da influencer retomou o assunto após o “Jogo da Discórdia” de segunda-feira (31/01) — dinâmica conhecida por causar brigas na casa do BBB. Os administradores da rede social garantiram que o “clima pesado” não se aplicava à participante graças à técnica, atribuindo-a à “tranquilidade” de Jade.

Outras formas de se proteger

Fernanda ressalta que, para garantir ainda mais proteção, o umbigo pode ser tapado com um pedaço de alguma erva, como a arruda. Além disso, ela indica que carregar uma turmalina negra no bolso ao visitar um ambiente “pesado” também pode ser uma forma de proteção, mas a pedra não deve ser utilizada por mais de dois dias seguidos.

No entanto, a melhor forma de se proteger é através do pensamento: “Manter a nossa vibração elevada, a nossa positividade, prestando atenção no que pensamos, no que sentimos, é a melhor forma de nos protegermos contra coisas ruins”, finaliza a psicanalista.

