Entenda a lesão que tirou Neymar das Eliminatórias da Copa do Mundo

Não será desta vez que Neymar Jr. defenderá o Brasil em campo. O jogador foi cortado do jogo da Seleção Brasileira, que acontecerá nesta quinta-feira, 20, às 21h45, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Em um anúncio divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última sexta-feira, 14, foram destacadas as condições físicas do craque do Santos. De acordo com o Alvinegro praiano, o atacante sofreu um edema na região posterior da coxa esquerda.

Na ocasião, o Departamento Médico do Santos afirmou, por meio de nota, que a lesão não causou ruptura de fibras. O problema foi diagnosticado em 6 de março, no dia da convocação de Neymar.

A lesão deu os primeiros sinais após Neymar sentir um desconforto muscular na partida contra o RB Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, quando marcou o gol da vitória do Peixe. Neymar não saiu do banco na semifinal do Paulistão, no clássico contra o Corinthians, no dia 9 de março, na Neo Química Arena, e assistiu, da área técnica, à derrota por 2 a 1 para o Timão, que eliminou o Peixe do Estadual.

Vale ressaltar que, além de Neymar, a CBF também desconvocou o zagueiro Danilo, do Flamengo, e o goleiro Ederson, do Manchester City. No lugar do trio, foram chamados Alex Sandro, do Flamengo, Lucas Perri, do Lyon, e Endrick, do Real Madrid.

Na 5ª colocação da tabela das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil volta a campo para encarar a Colômbia nesta quinta-feira, 20, às 21h45, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. No dia 25, às 21h, a Canarinho enfrentará a Argentina no Monumental, em Buenos Aires.

A lesão de Neymar