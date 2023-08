Entenda a gravidade da insuficiência cardíaca, doença que provocou internação de Faustão

André Ruocoi André Ruoco - https://istoe.com.br/autor/andre-ruoco/ 19/08/2023 - 8:00 Compartilhe

No último dia 5 de agosto, o apresentador Fausto Silva, popularmente conhecido como ‘Faustão‘, de 73 anos, foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com um quadro de insuficiência cardíaca. Faustão terá que passar por uma cirurgia para corrigir esse problema, que ainda não tem data para ser realizada.

Em contato com a IstoÉ Gente, o Dr. Felix Ramires, coordenador da Cardiologia do Samaritano Paulista, da rede Americas, falou um pouco mais sobre essa doença que afeta o coração de Faustão.

“A Insuficiência Cardíaca é a incapacidade do coração bombear o sangue na necessidade do organismo e gerar o volume necessário para nutrir os órgãos. Pode acontecer nos casos quando o coração fica enfraquecido (cheio de sangue e sem força suficiente) ou então duro (situação contrária, quando não consegue encher de sangue)”, afirma.

“No Brasil, já são quase 6 milhões de pessoas com Insuficiência Cardíaca, cuja principal causa são as artérias coronárias, além de doenças locais como Chagas, válvula (a febre reumática), que não são frequentes em outros países. Este é momento de mudar nossos hábitos”, completa.

Na sequência, o Dr. Felix comenta sobre a gravidade deste problema. “A Insuficiência Cardíaca é considerada uma síndrome grave, com alta taxa de mortalidade – acima dos cânceres, com 39% dos óbitos no primeiro ano, e que causa o enfraquecimento dos órgãos”, diz.

“Por isso, como especialista, nossa recomendação é sempre a prevenção, evitando fatores desencadeantes como diabetes, hipertensão, obesidade e o sedentarismo”, complementa.

É certo que Fausto Silva terá que passar por uma cirurgia. No entanto, o procedimento ainda não tem data para ocorrer, segundo informações divulgadas por Luciana Cardoso, esposa do apresentador. Além disso, ainda não foram divulgados detalhes da cirurgia.

O apresentador segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, tratando a insuficiência cardíaca, o seu quadro neste momento é estável e ele tem recebido cuidados intensivos. Na noite desta sexta-feira, 18, Fausto chegou a gravar um vídeo para os fãs, mostrando seu bom humor de sempre, e dizendo que “por sorte ainda não morreu”.

