Entenda a doença que fez Evaristo Costa perder 22 kg em três semanas

Recentemente, o jornalista Evaristo Costa revelou ter eliminado 22 kg em três semanas devido à sua condição de saúde. Ele foi diagnosticado, há quatro anos, com Doença de Crohn.

“Às vezes as pessoas falam assim: ‘Que legal, você tá bem magrinho, barriga chapadinha’. Mas não é um emagrecimento saudável. Eu estou totalmente desregulado por dentro, estou há um ano em crise. Descobri em 2021, ela deu uma estabilizada, mas voltou”, relembrou Evaristo, descrevendo como se sente por conta da doença e do emagrecimento que sofreu em tão curto período. Ele ressaltou que sua condição não permite ao organismo absorver e reter nutrientes.

“Eu me sinto definhando. É como eu defino para o médico. Todos os dias eu me sinto definhando. Perco meio quilo por dia… Posso comer qualquer coisa, mas não para dentro de mim. A alimentação não para dentro de mim. Ela sai de dentro de mim, então não me dá os nutrientes que eu preciso”, lamentou.

Entenda a doença que fez Evaristo Costa perder 22kg

Em entrevista anterior ao site IstoÉ Gente, Adiney Ferreira Esteves, gastro-coloproctologista e coordenador da Gastro D’OR Hospital Assunção – SBC, explicou: “A doença de Crohn é uma doença autoimune na qual o ‘corpo’, erroneamente, combate o intestino, fazendo com que o paciente tenha diarreia, sangramento intestinal, perda de peso e fraqueza”.

Segundo o especialista, a condição pode evoluir para perfurações intestinais e, em casos sem tratamento, até levar à morte.

O tratamento da Doença de Crohn é feito com medicamentos imunobiológicos ou imunossupressores, que servem para “frear” o combate ao intestino e levar o paciente à estabilidade da doença. Em alguns casos, as drogas não são suficientes, sendo necessário a cirurgia com ressecções de segmentos de intestino e, por vezes, o uso de bolsas de ileostomia e colostomia. Os recursos são segmentos do intestino que são fixados na parede do abdômen para saída de fezes.

A condição não tem cura, mas, com acompanhamento médico, o paciente pode ter mais qualidade de vida.