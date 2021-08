Entenda a diferença entre pele sensível e eczema e saiba como tratar

Se você costuma ter irritação cutânea leve, com erupções ou sintomas alérgicos, mas não tem sintomas graves associados a doenças de pele como eczema – tipo de dermatose que se caracteriza por apresentar vários tipos de lesões – provavelmente, sua pele é sensível e precisa de cuidados especiais.

+ Sofre de cólica intensa? Saiba o motivo e como aliviar a dor com suplementos naturais

+ Ácido hialurônico: tudo o que você precisa saber antes de usar

Ao “CNA Lifestyle”, a dermatologista Coni Liu alertou que a pele sensível pode estar exposta a gatilhos que levam ao eczema. No entanto, é preciso saber a diferença entre elas. Segundo a Sociedade Brasileira Dermatologia (SDB), o eczema possui algumas versões caracterizadas por fases, sendo: aguda, com lesões que começam com marcas avermelhadas com bolhinhas de água na superfície que, ao se romperem, eliminam um líquido claro, o que caracteriza a fase subaguda. E a fase crônica, em que a secreção começa a secar, levando à formação de crostas.

A pele sensível, por sua vez, pode se caracterizar por reações a produtos cosméticos que não incomodam outras pessoas, decorrente de alergia a certos ingredientes. Fatores ambientais e de estilo de vida, como estresse e poluição, também podem desencadear o problema, de acordo com a dermatologista.

Buscar por um dermatologista é fundamental para qualquer um dos casos. Por se tratar de uma dermatose, o eczema requer um tratamento mais severo conforme sua fase. Já a pele sensível, apesar de nem sempre ser possível controlar, requer cuidados mais simples, como evitar produtos e ingredientes que desencadeiem reações adversas e adotar uma rotina de skincare adequada.

“Com a falta de uma boa função de barreira cutânea, nossa pele está facilmente sujeita a alérgenos e infecções. Para restaurar ou substituir essa barreira, a hidratação regular com hidratantes que contêm ceramidas é provavelmente o passo mais importante na proteção da pele contra agressões ambientais. É melhor evitar fragrâncias, óleos essenciais e quaisquer ingredientes esfoliantes que desencadeiem em alergia de contato”, indicou Coni Liu.

Veja também