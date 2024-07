Entenda a crioterapia, tratamento adotado por Courteney Cox para manter a forma

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/07/2024 - 14:00 Para compartilhar:

Recentemente, a atriz Courteney Cox exibiu seu corpo trincado nas redes sociais ao celebrar 60 anos. Ao dizer que “não ama” a idade, a intérprete de Monica, do seriado “Friends”, mostrou partes de sua rotina fitness no Instagram. Uma delas é o tratamento de crioterapia.

No registro, Courteney aparece fazendo exercícios de musculação e, posteriormente, saindo de dentro do próprio freezer. “O que foi? É crioterapia”, diz ela, em tom de brincadeira. Assista:

O que é crioterapia?

Trata-se de uma técnica dermatológica, comumente utilizada por atletas, que utiliza a exposição a temperaturas extremamente baixas para o tratamento de condições de pele, lesões benignas e correções estéticas.

Segundo a Fleury Medicina e Saúde, de onde são as informações a seguir, a crioterapia usa gás nitrogênio líquido com temperaturas de até -190°C para “provocar uma pequena lesão na pele, resultando em uma crosta semelhante a um arranhão ou uma bolha. Depois que o processo de cicatrização dessa crosta termina, a pele se regenera e fica mais saudável”. O processo também pode ser feito com a utilização de criogênios como gás dióxido de carbono e outros gases comprimidos.

Como é feita a crioterapia

Com a região lesionada esterilizada, o médico inicia o procedimento de crioterapia aplicando o nitrogênio líquido diretamente na lesão, induzindo o congelamento instantâneo. Em até duas semanas após a aplicação, os resultados começam a surgir, quando uma crosta semelhante a um ferimento é formada e inicia-se o processo de cicatrização.

Indicações para o procedimento incluem lesões malignas pequenas, como câncer de pele superficial, lesões benignas, manchas de sol, verrugas, queloides e outras. As contraindicações, por sua vez, incluem doenças autoimunes, como vitiligo, imunossupressão e outras.

Vale lembrar que a crioterapia deve ser feita sempre sob supervisão médica.