Entenda a briga entre Palmeiras e WTorre, empresa que administra o Allianz Parque

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 12:25 Compartilhe

Em abril, veio à tona a briga entre Palmeiras e WTorre motivada por dinheiro. O clube afirma que a Real Arenas, empresa criada pela construtora para gerir o Allianz Parque, não faz repasses das receitas pelo uso da arena palmeirense desde 2015 que somam quase R$ 130 milhões. A presidente Leila Pereira afirmou que a parceria é um “péssimo negócio” para o clube e detonou mais de uma vez a gestora, que nega o calote e diz que irá tomar medidas cabíveis.

O caso está na Justiça de São Paulo e também na polícia, que apura crimes de apropriação indébita e associação criminosa a pedido do Palmeiras. O Estadão levantou, a seguir, os principais pontos da desavença entre o clube e a construtora, que são parceiros na gestão do moderno estádio desde 2014, ano em que ele foi inaugurado. Havia no lugar o antigo Palestra Itália. Além de jogos do time, a arena recebe shows, eventos dos mais variados e partidas da seleção brasileira.

Qual é o motivo da briga entre Palmeiras e Real Arenas, braço da WTorre, construtora do Allianz Parque?

O Palmeiras afirma que a Real Arenas não repassou R$ 127,9 milhões, valor a que diz ter direito por contrato referente a receitas do estádio com eventos realizados na arena.

Desde quando esses repasses não são feitos?

Segundo o Palmeiras, desde que o Allianz Parque foi inaugurado, a Real Arenas só fez repasses em novembro e dezembro de 2014, e de janeiro a junho de 2015 (exceto maio).

Do que o Palmeiras acusa a Real Arenas?

A pedido do Palmeiras, da própria presidente Leila Pereira, a polícia abriu inquérito no 23º Distrito Policial de São Paulo (Perdizes) em maio passado para investigar a Real Arenas. O clube pede que sejam apurados crimes de apropriação indébita e associação criminosa. Também fez o pedido de bloqueio de bens, valores e contas da Real Arenas e seus gestores, e a quebra do sigilo bancário da empresa desde novembro de 2014.

Desde quando existe a discussão em relação à dívida?

A dívida é discutida na Justiça desde 2017, por meio de uma ação de execução de título extrajudicial. Portanto, o assunto já passou pelo outro presidente do clube, Maurício Galiote, mas sem qualquer medida mais dura por parte do Palmeiras. Leila foi a primeira a levar o caso para a mídia e a cobrar providências.

A Justiça já tomou alguma decisão?

Sim. A Real Arenas foi notificada na última sexta-feira pela Justiça para realizar o pagamento da dívida de R$ 128 milhões. Ficou estabelecido o prazo de três dias úteis para a empresa arcar com o valor e ressarcir os cofres do clube, isto é, a gestora tem até quarta-feira, dia 21, para quitar esse débito.

Se não admitir o débito, a Real Arenas tem 15 dias para contestar o valor e passa a correr o risco de sofrer com penhoras de bens e bloqueio de recursos. Em nota, a empresa afirmou que confirmou o recebimento da notificação judicial, apontou estranheza pela forma como os valores estão sendo cobrados e disse que irá tomar as “medidas cabíveis”.

Qual é o porcentual de receitas a que o Palmeiras tem direito pelo contrato com a Wtorre?

Pela locação da arena para eventos e pela exploração de lojas, lanchonetes e estacionamento, o Palmeiras tem direito as seguintes porcentagens:

Até 5 anos da abertura do estádio: 20%

De 5 anos até 10 anos da abertura (fase atual): 25%





De 10 anos até 15 anos da abertura: 30%

De 15 anos até 20 anos da abertura: 35%

De 20 anos até 25 anos da abertura: 40%

De 25 anos até 30 anos da abertura: 45%

As porcentagens referentes ao aluguel de cadeiras e camarotes, além do Naming Right do estádio na Pompeia, são os seguintes:

Até 5 anos da abertura do estádio: 5%

De 5 anos até 10 anos da abertura (fase atual): 10%

De 10 anos até 15 anos da abertura: 15%

De 15 anos até 20 anos da abertura: 20%

De 20 anos até 25 anos da abertura: 25%

De 25 anos até 30 anos da abertura: 30%

Há outras divergências entre Palmeiras e Wtorre?





Sim, a implementação das catracas de reconhecimento facial como acesso a todos os setores do estádio, incluindo às cadeiras que fazem parte do Passaporte Allianz Parque, programa vendido pela Real Arenas. A construtora quer mais tempo para implementar a mudança. O Palmeiras rejeita a ideia e diz que avisou a empresa com “muita antecedência” da mudança no processo de entrada do torcedor. O impasse gerou aglomeração na entrada da arena nos últimos jogos, especialmente no duelo com o Coritiba.

O contrato entre Palmeiras e WTorre vale até quando?

O contrato tem vigência de 30 anos e passou a valer em 2014, ano da inauguração do Allianz Parque. Portanto, a parceria vale até 2044. No ano passado, em entrevista ao Estadão, o CEO da WTorre Entretenimento, Cláudio Macedo, havia sinalizado o desejo de renovar a parceria. “A expectativa nossa é que, como uma empresa de concessão, renovemos essa parceria. Depende de a gente fazer um trabalho bom para sermos escolhidos”, dissera Macedo. No entanto, isso foi antes de a relação entre o clube e a construtora se deteriorar.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias