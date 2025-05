Enteados da filha de Mano Menezes são velados no RS

Os corpos de Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9 anos, começaram a ser velados no sábado, 17, em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Os dois menores eram enteados da filha do técnico Mano Menezes e morreram em um acidente ocorrido na sexta-feira, 16, na BR-293, em Santana do Livramento.

Segundo o “g1”, os corpos de Maria Sophia e Arthur devem ser transferidos neste domingo, 18, para Santa Maria, onde ocorrerá o sepultamento. Eles eram filhos de Álvaro Dumoncel, genro do técnico, com Mirela Gomez da Costa.

Além dos irmãos, a colisão vitimou Maurício Moraes, de 42 anos, servidor público da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social de Dom Pedrito. Segundo a prefeitura do município, ele atuava como psicólogo concursado havia oito anos.

O acidente ainda deixou dois feridos, ambos naturais de Dom Pedrito. Segundo informações da prefeitura, os sobreviventes são irmãos: o motorista do carro, de 29 anos, e um passageiro, de 23. Eles seguem internados em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Santana do Livramento.

Em uma publicação nas redes sociais, o pai dos jovens informou que um dos filhos apresentou melhora. O outro segue em coma induzido, em estado grave, porém estável.