entania faz placas de fachada de prédio se soltarem na zona sul de São Paulo

Os fortes ventos que atingem São Paulo desde a madrugada desta quinta-feira, 13, fizeram com que placas que revestiam a fachada de um prédio na zona sul se soltassem. Duas ruas na região foram interditadas por agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Ninguém se feriu.

O caso aconteceu no bairro Cidade Monções. Imagens gravadas por moradores vizinhos mostram diversas placas se soltando no alto do edifício. As ruas Sansão Alves dos Santos e Joel Carlos Borges foram fechadas para a circulação de veículos. Policiais Militares também foram ao local para evitar a aglomeração de pessoas.

A ventania que atinge São Paulo é reflexo do ciclone extratropical que passa pelo sul do País. Desde a madrugada, agentes do Corpo de Bombeiros da capital têm sido acionados devido a queda de árvores nas zonas sul, leste, norte e na região central. No litoral do Estado, o serviço de balsas parou entre Guarujá e Bertioga. Na região de Ilhabela, o serviço chegou a ser interrompido pela manhã, mas depois retomado.

O ciclone extratropical atinge o Sul do Brasil desde quarta-feira, 12, e causa reflexos no tempo em outras regiões do País. As fortes chuvas e rajadas de vento têm provocado alagamentos, deslizamentos de terra e quedas de árvores. No Rio Grande do Sul, houve uma morte e 20 feridos.

