Ensaios da Anitta 2024: cantora celebrará as escolas de samba cariocas

Larissa Santiagoi Larissa Santiago - https://istoe.com.br/autor/larissa-santiago/ 19/10/2023 - 17:00 Para compartilhar:

A cantora Anitta anunciou que seus shows de pré-Carnaval estão confirmados para 2024! Os Ensaios da Anitta estão confirmados entre janeiro e fevereiro do ano que vem, em 10 cidades: Salvador, Florianópolis, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba e São Paulo.

Neste ano, as escolas de samba cariocas são o tema escolhido da artista, desde os looks até o conceito dos shows.

“O Carnaval brasileiro é uma das festas populares mais ricas e bonitas do mundo. E é o meu momento preferido do ano, que eu adoro passar no palco, no trio, no meu país. A escolha deste tema para a temporada de 2024 é só mais um caminho que encontrei para exaltar a potência dessa festa, sabe?”, compartilhou.

As aberturas das vendas dos ingressos acontece na próxima quarta-feira, 25, pelo site: www.carnavaldaanitta.com.br.

Datas e cidades do Ensaios da Anitta 2024

Salvador, Bahia: 06/01

Florianópolis, Santa Catarina: 07/01

Brasília, Distrito Federal: 13/01

Fortaleza, Ceará: 14/01

Recife, Pernambuco: 20/01

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: 21/01

Belo Horizonte, Minas Gerais: 27/01

Vitória, Espírito Santo: 28/01

Curitiba, Paraná: 03/02

São Paulo, São Paulo: 04/02

A classificação indicativa do evento é para maiores de 18 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias