‘Ensaio de casamento’: fotos do encontro de Lula e Macron rendem memes nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/03/2024 - 15:34 Para compartilhar:

A primeira visita do presidente da França, Emmanuel Macron, ao Brasil rendeu diversos memes nas redes sociais. As imagens dele com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegaram a ser comparadas a um ensaio fotográfico pré-casamento.

+ ‘Dia histórico’, diz Lula ao lançar submarino com Macron

O francês desembarcou em Belém (PA) na terça-feira, 26, para se encontrar com Lula e discutir questões climáticas e preservação ambiental. O local será a sede da COP 30 (Conferência do Clima da ONU), em 2025. Os dois presidentes também anunciaram um programa que pretende investir 1 bilhões de euros na bioeconomia da Amazônia brasileira e da Guiana.

Memes nas redes sociais

As fotos dos dois líderes geraram diversos memes nas redes sociais.

“Agora sim, deixei a foto do Lula com o Macron do jeito que ela deveria ser”, escreveu Lívia Lamblet.

Agora sim, deixei a foto do Lula com o Macrón do jeito que ela deveria ser pic.twitter.com/VYOsjM1Y2e — Lívia Lamblet 🎨🇵🇸 (@livialamblet) March 27, 2024

“Já viram esse?”, questionou um internauta.

“Ensaio pré wedding do ano”, afirmou Ronaldo Monfredo.

ensaio pré wedding do ano pic.twitter.com/9WE4Gq0wi1 — Ronaldo Monfredo (@ronaldomonfredo) March 27, 2024

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias