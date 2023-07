Enquanto seu carro te espiona, suas informações estão vulneráveis ​​a hackers

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 04/07/2023 - 3:37 Compartilhe

Os carros estão ficando mais inteligentes – o que ameaça tornar os motoristas mais vulneráveis ​​aos hackers. Isso significa que os hackers podem controlar remotamente os sistemas do seu veículo e também acessar suas informações pessoais.

Um smartphone pode produzir até 3 gigabytes de dados por hora. Carros fabricados recentemente, por outro lado, podem produzir até 25 gigabytes de dados por hora – e os carros do futuro produzirão muito mais.

Andrea Amico, fundador e CEO da Privacy4Cars , uma empresa de tecnologia dedicada a “resolver problemas de privacidade de dados em todo o ecossistema automotivo”, disse ao jornal The NY Post que os carros têm duas fontes principais de dados. “O primeiro”, disse ele, “envolve os sensores nos veículos, que são usados ​​para coletar uma série de marcadores biométricos”.

Os tipos mais comuns de biometria incluem voz, íris, reconhecimento de retina e reconhecimento de impressão digital. No ano passado, a Hyundai patenteou a tecnologia de scanner ocular para substituir as chaves do carro.

“A segunda fonte”, acrescentou Amico, “são os dispositivos que motoristas e passageiros trazem para dentro do veículo. A maioria das pessoas não percebe que, ao conectar seus telefones, os carros baixam todo tipo de informação de nossos dispositivos pessoais.”

Isso inclui, disse ele, “qualquer coisa, desde suas mensagens de texto reais até quais aplicativos estão sendo executados em seu telefone, bem como suas mídias sociais, registros de fotos tiradas e arquivos baixados e muito mais são sugados dos dispositivos das pessoas quando elas se conectam para tirar uma chamada viva-voz ou use seu aplicativo de mapeamento favorito.” Grande parte desses dados é armazenada na nuvem, que provou repetidamente ser hackeável.

Em maio, a Toyota revelou uma violação de dados na nuvem que expôs as informações de localização de carros de 2.150.000 motoristas de novembro de 2013 a abril de 2023.

Mas os hackers na verdade têm vários pontos de entrada por meio dos carros. Eles podem acessar o sistema de computador do carro, permitindo que assumam o controle de vários sistemas – incluindo o acelerador e os freios – como os especialistas em segurança fizeram em um Jeep Cherokee em 2015, para uma demonstração da Wired. Portas de dados USB e chaveiros também estão acessíveis.

A invasão de veículos é um problema crescente , que deve piorar muito à medida que os carros passam de smartphones sobre rodas para supercomputadores sobre rodas.

Em 2021, a Ford,registrou a patente de uma tecnologia que exibirá anúncios diretamente no seu carro. Por meio do sistema de câmeras, os dados dos outdoors na estrada serão coletados e exibidos em um sistema de infoentretenimento no veículo. Especialistas falam sobre o desejo da empresa de se tornar o Google da indústria automobilística. Em 2020, o sistema global de rastreamento de veículos valia US$ 17,37 bilhões; até o final da década, espera-se que valha US$ 109,95 bilhões.

“Os ataques”, acredita ele, “serão tanto de hackers, que serão atraídos pela crescente quantidade e valor dos dados que as empresas do amplo ecossistema automotivo coletam, quanto de pessoas mal intencionadas, que aproveitarão essas tecnologias para perseguir, assediar, fraudar, roubar e prejudicar as pessoas.”

